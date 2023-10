Villaggio Coldiretti, Hannappel (Philip Morris): rinnovato accordo per 5 anni. Ridotto del 40% l’utilizzo di acqua e di energia. VIDEOINTERVISTA

"Coldiretti è il nostro partner agricolo per la filiera integrata di Philip Morris in Italia, che conta 22.500 posti di lavoro in agricoltura su 41.000 totali. Tutto nasce con il prodotto agricolo che poi viene trasformato nella nostra fabbrica di Bologna per poi essere esportato in 40 paesi del mondo attraverso il prodotto innovativo del tabacco riscaldato. Sono 500 milioni di euro investiti in cinque anni, con un progetto che è cominciato già nel 2011, rinnovato nel 2019 e oggi firmiamo ulteriormente per altri cinque anni".

Così ad AGRICOLAE Marco Hannappel, AD Philip Morris Italia, in occasione della seconda giornata del Villaggio Coldiretti organizzato a Roma.

"Tutti i settori si stanno riorganizzando. La supply chain mondiale è diventata un po più corta, meno globalizzata. Per noi in Italia non è un male perché comunque con il tabacco da Verona alla provincia di Perugia non dico che sia a chilometro zero con la fabbrica a Bologna, ma insomma è una filiera molto vicina e molto molto unita.

Bisogna lavorare su acqua ed energia. Sono due temi fondamentali. Noi lo abbiamo già fatto cinque anni fa, investendo fortissimamente sull'ottimizzazione dell'acqua. Negli ultimi cinque anni abbiamo ridotto del 40% l'utilizzo di acqua nei 1000 coltivatori da cui acquistiamo il tabacco. Abbiamo ridotto tantissimo il consumo di energia, passando da energie a energie pulite, alternative. Questo processo deve continuare perché ovviamente sono investimenti reali che poi portano dei benefici di costo nel futuro".