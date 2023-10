Oltrebosco, Lelli: BF, CAI, Federforeste e Sorgenia insieme per una gestione organica dei boschi. VIDEOINTERVISTA

"Una nuova realtà che si pone per la prima volta assieme a soggetti specialisti, quindi Consorzi Agrari d'Italia e Bonifiche Ferraresi da un lato per la parte agricola, mentre per la parte di servizi e di supporto alla gestione boschiva FederForeste, che è il soggetto che associa i consorzi e le società forestali, e poi Sorgenia, che è il più grande utilizzatore di legno in Italia come biomassa nelle proprie centrali. Qual è l'obiettivo? È quello di proporre un approccio finalmente organico, professionale, di grande qualità sulla gestione dei nostri boschi".

Così ad AGRICOLAE Gianluce Lelli, AD di Consorzi Agrari d'Italia, in occasione della presentazione del progetto Oltrebosco al Villaggio Coldiretti in Circo Massimo, a Roma.

"Puntiamo quindi alla possibilità di pulirli, ovviamente di tagliarli da un lato e creare quindi un indotto economico perché se no nessuna attività si può reggere sulle nostre montagne e colline se non c'è un ritorno economico per chi ci vive. Ma dall'altro lato anche la possibilità di ripiantare i boschi, di renderli più belli, di mettere a dimora milioni di alberi migliori creando anche dei boschi, diciamo così, più europei, più gestibili con le corsie tagliafuoco, con la possibilità di rendere più fruibili le strade e quindi un miglioramento dei nostri territori, partendo dall'Appennino fino alle aree".