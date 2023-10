Villaggio Coldiretti, Lelli: Cereali, con Cai-Bf investiamo sui territori puntando su distintività, qualità e filiere

“Il 70% dei fitofarmaci del mondo sono in mano a tre multinazionali che controllano anche il 60% delle sementi. Poi ci sono quattro multinazionali che gestiscono il 75% del mercato dei cereali ed hanno sempre portato avanti una politica di riduzione dei costi e aumento delle rese. Le multinazionali che gestiscono i cereali sono tre americane e una francese, ma questa politica non ha portato bene. Oggi i primi produttori di cereali sono i cinesi, poi gli indiani e i russi.”

Così Gianluca Lelli, Cai, nel corso del suo intervento al Villaggio Coldiretti a Roma.

“Con Cai stiamo facendo una strada completamente diversa, con un modello è obiettivo diverso, ossia pensare a un mondo cerealicolo che si basa sulle distintività, sulla qualità e sulle filiere. Andiamo a investire dove le filiere non ci sono o hanno delle mancanze. La filiera parte del seme e noi siamo i primi produttori in Italia e leader di mercato in seme di grano. Abbiamo fatto una battaglia contro Syngenta per tenere in Italia la Verisem, perché quando va via un pezzo di biodiversità italiana perdiamo tutti.

Stiamo investendo e facendo ricerca sulle alternative al glifosate. Lavoriamo per portare irrigazione in tutte le filiere, anche quelle cerealicole che è fondamentale per avere produzioni di qualità.

Bisogna produrre di più. Anche in Italia dobbiamo recuperare tutte le aree marginali con la genetica e la ricerca per aumentare le produzioni. Questo lo stiamo facendo con Cai-Bf con i grandi investimenti sul territorio e coi nostri agricoltori.”