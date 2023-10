Villaggio Coldiretti, Lollobrigida: chiesti 2 miliardi di ulteriori risorse per le filiere nella Legge di bilancio. VIDEOINTERVISTA

"Il Ministero sta mantenendo tutti gli impegni che ovviamente riguardano l'agricoltura sul piano generale. Se riusciremo ad avere anche le ulteriori risorse che abbiamo richiesto - 2 miliardi per le filiere - questo permetterà oltretutto di rilanciare il comparto, come forse non è successo negli ultimi anni. Per quanto riguarda l'innovazione dovremmo avere altri 400 milioni da poter investire".

Così ad AGRICOLAE Francesco Lollobrigida, Ministro Masaf, a margine della seconda giornata del Villaggio Coldiretti organizzato a Roma.

"Credo che i risultati intervengano in maniera orizzontale su tutto il comparto agricolo, non ce ne sono interventi su uno o l'altro settore se non l'applicazione delle misure stesse.

E la manovra cosa prevede per l'agricoltura? La stiamo chiudendo, la presenteremo. Il rapporto con il mondo del tabacco si basa su due punti essenziali: uno che l'Italia è produttrice di tabacco in maniera importante. L'altro elemento è quello di avere un rapporto trasparente, chiaro con le società del mondo del tabacco e della trasformazione a cui abbiamo chiesto investimenti in Italia, perché ovviamente l'uso del tabacco non è una abitudine sempre consigliata - anzi direi da evitare - ma producendolo dobbiamo avere certezza di investimenti che ripagano almeno parzialmente quelle che sono invece le criticità legate all'utilizzo del tabacco.

Produrrà anche posti di lavoro, molti posti di lavoro, questo è certo. Tutti gli investimenti che abbiamo chiesto al mondo della trasformazione del tabacco si trasformeranno in centinaia di migliaia di posti di lavoro in Italia".