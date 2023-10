Villaggio Coldiretti, Lollobrigida: entro questo mese legge contro cibo sintetico in aula per l’approvazione

"Un anno fa ragionammo con la presidente Meloni se ascoltare i mercati e così andammo al Villaggio Coldiretti di Milano per ascoltare chi davvero produce. In Europa hanno un po' confuso i piani, occupandosi delle piccole cose invece della gente. Si è confusa la sostenibilità ambientale con i principi ideologici, ma per fortuna Timmermans si è candidato nel proprio paese permettendo all'Europa di ragionare meglio. Ora si parla alla sostenibilità ambientale insieme a quella economica e sociale, tre pilastri che devono andare insieme: fondamentale che ci sia la presenza di qualcuno che manutenga il territorio, proprio per garantirne l'esistenza".

Così Francesco Lollobrigida, ministro Masaf, in occasione della seconda giornata del Villaggio Coldiretti, organizzato al Circo Massimo di Roma.

"Basta guardare il pianeta per capire che dove non c'è agricoltura viene giù tutto. Le nostre produzioni sono di qualità e i nostri produttori valorizzano i nostri beni e il territorio. Come Governo cerchiamo di dare un ulteriore impulso per aprire nuovi mercati, proteggendo quello che è davvero italiano. Questo valore aggiunto deve essere riconosciuto con una maggiore protezione all'estero, un cambiamento che i viene riconosciuto oggi anche all'estero, siamo un esempio per la difesa della produzione primaria.

Il cibo sintetico va contrastato perché cambia il nostro modo di vivere, diventeremo una civiltà innaturale. Abbiamo ricevuti attacchi nonostante l'appoggio popolare e quello dei comuni e di tutte le regioni. Abbiamo fatto una legge sotto questa spinta, anche con l'astensione del principale partito di opposizione: tutto il Sistema Italia era a favore e ci siamo trovati con l'accusa di un abuso.

Bene, noi siamo orgogliosi che il Parlamento italiano, entro questo mese, definitivamente vieterà la produzione, la commercializzazione e l'importazione del cibo sintetico, questo grazie alla calendarizzazione accelerata grazie al lavoro di Carloni e De Carlo", sottolinea il Ministro.