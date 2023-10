Villaggio Coldiretti, Tajani: Italia vuole essere protagonista nel Mediterraneo. Su agricoltura e ambiente visione pragmatica

“L’Italia vuole giocare un ruolo da protagonista nel mediterraneo ed è nostro interesse che prevalga la pace e che la situazione si stabilizzi. Si respirano venti di guerra, stiamo facendo di tutto per liberare gli ostaggi israeliani. In Egitto stiano lavorando per creare corridoi umanitari ed uscire da Gaza.

Il ministero degli Esteri è responsabile delle esportazioni e i risultati sono positivi. Le esportazioni rappresentano il 40% del nostro pil ed abbiamo risolto anche una situazione complicata in USA col blocco dei prodotti che venivano da Toscana e Umbria ed ora potranno essere esportati, soprattutto i prodotti agro industriali dall’Umbria e dalla Toscana negli Usa.

Analogo risultato abbiamo avuto in Cina col settore Ortofrutta.”

Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso del suo intervento al Villaggio Coldiretti a Roma.

“Grazie anche alla collaborazione di Coldiretti siamo riusciti a rafforzare la presenza italiana in Egitto e in molti paesi dell’Africa del nord, perché grazie al saper fare degli agricoltori e imprenditori italiani stiamo aiutando quei paesi ad avere una agricoltura più fiorente anche nelle aree e terreni più difficili. Ringrazio anche i colleghi parlamentari di forza Italia per avere avviato la ricerca e il finanziamento per le Tea che sono il modo migliore per proteggere la nostra agricoltura e l’ambiente conto i cambiamenti climatici.

Siamo fortemente impegnati contro il cambiamento climatico ma al centro della nostra politica è la persona e in questo caso il contadino che è il miglior difensore dell’ambiente. Senza il contadino le aree interne rischierebbero molto assieme all’assetto idrogeologico del paese. Abbiamo una visione pragmatica e non ideologica, non ci servono le religioni di Greta Thunberg e dell’ex commissario Timmerman.

L’agricoltura è un comparto fondamentale per la crescita del nostro paese e per rafforzare le esportazioni del nostro paese.