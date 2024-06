Villaggio Coldiretti, Zoppas: Difendere Made in Italy da italian sounding. Fondamentale informare consumatore

“Quando si parla di agroalimentare, si parla di quel made in Italy che è diventato uno dei principali marchi nel mondo. Un primato permesso grazie agli imprenditori agricoli italiani e a dei prodotti unici, che proprio per questa unicità vengono copiati. L’'italian sounding valeva nel 2023 60 miliardi di euro contro i 64 miliardi di export, ecco dobbiamo andarci a riprendere quello che spetta al nostro agroalimentare. Dobbiamo puntare a raddoppiare le esportazioni difendendo il made in italy da tutti quelli che ci vogliono copiare. Per questo è importante avere strumenti adatti per contrastare l'italian sounding e formare e informare il consumatore per riconoscere dove sono le truffe. Ben vengano quindi eventi come quello del Villaggio Coldiretti”.

Lo dichiara il Presidente di ICE Matteo Zoppas intervenuto all’evento istituzionale a difesa della Dieta Mediterranea in corso all’Arsenale durante la seconda giornata di Villaggio Coldiretti a Venezia.