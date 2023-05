Vini, assessore Beduschi in Franciacorta: qui eccellenze internazionali, Regione in campo per abbattare vincoli burocrazia

"È stato un piacere venire oggi in Franciacorta - ha detto l'assessore Beduschi - e incontrare tutto il Consorzio con il presidente Brescianini e tutto il Consiglio di amministrazione. Un'occasione per verificare di persona l'eccellenza e la qualità che insiste su questo territorio. Un momento utile - ha aggiunto l'assessore - anche per fare il punto, insieme, sulle potenzialità enormi della Franciacorta e ragionare sulle sinergie che si possono creare con Regione Lombardia". "Come Regione - ha sottolineato l'assessore - dobbiamo ora, e dovremo in futuro, essere a fianco di questi produttori che sono un'eccellenza italiana e un'icona anche per quello che riguarda il Made in Italy e il Made in Lombardia nel mondo".