Vinitaly, Danese (Veronafiere): vino strategico per l’Italia, perché all’estero traina anche altri prodotti. VIDEOINTERVISTA

Da Bruxelles - "Sempre parlando a livello europeo, è importante tenere molta attenzione su questo prodotto, su questo settore, su questo comparto che è strategico per il made in Italy, ma è strategico sia per il vino ma anche perché di traino per gli altri prodotti agroalimentari, perché è dimostrato che quando il vino approda in un cliente estero, poi il traino si porta, nell'arco di un paio d'anni, anche tutti gli altri prodotti agroalimentari. Siamo qui perché per la prima volta presentiamo Vinitaly all'estero, perché l'estero diventa una delle nostre diciamo obiettivi principali per il Vinitaly e noi siamo già presenti all'estero con 18 interventi che facciamo all'estero ma con tre fiere in Brasile, Cina, Shenzhen e da quest'anno da settembre anche a Chicago".

Così ad AGRICOLAE Maurizio Danese, AD Veronafiere, a margine della presentazione nella sede del Parlamento europeo a Bruxelles dell'edizione Vinitaly 2024.

"Faremo la prima Vinitaly USA, a Chicago, il 20 e il 21 ottobre e in accordo con i cinesi in Cina. E questo è il risultato di un test che abbiamo fatto l'anno scorso che è andato molto bene assieme ai cinesi, insieme a un po' di tutto quello che ripeteremo quest'anno. Quindi siamo qui a Bruxelles perché vogliamo tenere alta l'asticella e i riflettori su questo comparto e anche come vetrina per tutto quello che riguarda la parte internazionale del nostro comparto".