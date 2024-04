Vinitaly, l’ambasciata del Brasile celebra i 150 anni dall’immigrazione italiana con le eccellenze enologiche

Il 21 febbraio si celebra la "giornata del migrante italiano", una data simbolica scelta per ricordare i milioni di connazionali che hanno scelto di attraversare il mare per emigrare in Brasile. Oggi l'ambasciata del paese sudamericano ha voluto festeggiare questa ricorrenza, che nel 2024 raggiunge quota 150 anni, abbinandola all'edizione 56 di Vinitaly, in programma a Verona dal 14 al 17 aprile. All'evento, oltre all'ambasciatore Renato Mosca, hanno partecipato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, Federico Caner, assessore del Veneto con delega all'agricoltura e al turismo e Federico Bricolo, presidente di Veronafiere.

“Questo incontro sottolinea i legami storici tra Brasile e Italia. Lo scorso febbraio abbiamo iniziato le celebrazioni per i 150 anni dall’immigrazione italiana in Brasile, perché il loro contributo è stato decisivo per creare l’identità culturale brasiliana. Gli oriundi hanno lasciato una grande eredità nell’arte, in economia, cucina e soprattutto nella viticoltura. Sfruttando le peculiarità dei terreni brasiliani hanno sviluppato stili di produzione propri, con una qualità riconosciuta a livello internazionale. Non a caso la viticoltura si è sviluppata in regioni con forte immigrazione italiana. Sono nate aziende e cooperative che esportano vini e spumanti in tutto il mondo. Secondo i dati internazionali il Brasile è il 14° produttore al mondo e il 13° consumatore".

Così l'ambasciatore brasiliano Renato Mosca, che conferma la presenza del paese sudamericano a Verona: "Parteciperemo alla prossima edizione di Vinitaly, dove esporremo i nostri vini nazionali, in partnership con l’agenzia brasiliana per gli investimenti (Apex) in collaborazione con la Regione Veneto".

“Abbiamo un grande rapporto di amicizia con il Brasile, confermato in una serie di avvenimenti in cui condividiamo i nostri percorsi. Il Veneto produce 11 milioni di ettolitri, prima regione produttiva, con la prima denominazione al mondo, il prosecco, ma anche altre eccellenze come l’Amarone. In Brasile i nostri eventi hanno lasciato il segno, anche sul territorio, da qui il fenomeno enologico che nasce proprio dai veneti. Abbiamo un legame a doppio filo con questo paese”, spiega il presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

“La Regione Veneto è stata la prima a partecipare a South Wine, in Brasile, con uno stand, a conferma del nostro legame indentitario e culturale, nonché di business e turistico. In questi anni abbiamo investito molto proprio su questo aspetto e abbiamo raggiunto quasi i livelli del 2019, con un aumento del 67% del 2023 sul 2022. Questo significa che il Brasile ha molta voglia di Veneto, un legame che vogliamo sempre più rinsaldare, anche con chi vuole scoprire le proprie origini”, spiega l'assessore Federico Caner.

“Veronafiere si impegna in Italia e all’estero, spinta anche dalla Regione Veneto. Con il Brasile ci sentiamo davvero a casa, dove facciamo le nostre attività fieristiche non solo legate al vino, ma anche per altri settori. Oggi presentiamo Vinitaly, con più di 4000 espositori e ci aspettiamo visitatori da più di 140 paesi del mondo, sempre più orientati al business. Faremo conoscere i vini italiani, ma anche quelli brasiliani, che avranno un settore ancora più ampio”.