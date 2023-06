Vino: Al via al CREA di Velletri “Tutti giù in Cantina”, il Festival della Cultura del Vino. Degustazioni ed eventi scientifico-culturali con il Cile ospite d’onore di quest’anno

«Il nostro Centro di Viticoltura ed Enologia si impegna in ogni regione a rilanciare una cultura vitivinicola nuova e competitiva. Eventi come questo di Velletri, nostra sede storica e prestigiosa, vuole contribuire a far conoscere le potenzialità della vitivinicoltura laziale, sia per farla affermare presso mercati importanti come Roma, sia per recuperare terreno perduto con l'abbandono di molte zone, una volta vitate, sedi di una biodiversità importante per il Centro Italia. La sostenibilità è sempre al centro delle nostre scelte e, grazie alla nostra pluriennale collaborazione con ARSIAL, puntiamo al recupero di varietà antiche, alla produzione di nuove varietà resistenti, incrociando varietà autoctone con le migliori resistenti sul mercato, ed infine alla gestione sostenibile ed ecocompatibile del vigneto, diffondendo metodi e protocolli innovativi.» così Riccardo Velasco, Direttore del CREA Viticoltura ed Enologia, al taglio del nastro di “Tutti giù in Cantina”, il Festival della Cultura del Vino di Velletri, organizzato dal CREA Viticoltura ed Enologia, insieme all’associazione Idee in Fermento, che si svolgerà da venerdì 23 a domenica 25 giugno nella storica sede del centro di ricerca in via Cantina Sperimentale.

Un’occasione unica: da una parte per conoscere ed apprezzare produzioni e realtà vinicole di altri Paesi, dall’altra per condividere con la cittadinanza la ricerca, l’innovazione e la tecnologia orientate ad una nuova viticoltura nel Lazio, in particolar modo nella zona di Velletri. «Tutti giù in cantina – commenta Giancarlo Righini, Assessore Agricoltura Regione Lazio - possiamo ormai considerarlo come uno degli appuntamenti più attesi e importanti della nostra Regione. Un evento che testimonia al meglio gli obiettivi della legge sull’eno-oleo turismo, che abbiamo approvato in Giunta pochi giorni fa. Al CREA di Velletri, infatti, le eccellenze agroalimentari del territorio diventano un importante volano sia turistico che economico con una straordinaria proiezione internazionale. Una sinergia ormai imprescindibile - conclude - e che, sono sicuro, permetterà al settore di fare un definitivo salto di qualità».

L'intensa tre giorni di Festival, giunto ormai alla VIII edizione, si presenta con un palinsesto molto fitto: tavole rotonde, performance teatrali e musicali, passeggiate scientifiche nel vigneto in compagnia dei ricercatori del CREA e installazioni artistiche. Naturalmente, parlando di vino, non possono mancare le degustazioni a disposizione del pubblico. Sarà possibile, infatti, muniti di tracolla con bicchiere (incluso nel ticket), degustare nei banchi d’assaggio oltre 200 etichette, fra le migliori produzioni enologiche d’eccellenza della Regione Lazio, ma anche nazionali ed internazionali, cui si aggiungono quelle guidate da esperti del settore.

Per i palati più raffinati, da non perdere le masterclass: quella dedicata alle aziende cilene Viña Falernia e Vinos Co.Pa, la verticale guidata di Cabernet Franc Ars Magna dei vini dell’azienda Omina Romana, oltre al focus su Il Grigio di San Felice. Altro appuntamento da segnalare è tutto al femminile: il vino raccontato dalle donne, imprenditrici, giornaliste, blogger. Presente anche una area food attrezzata per intervallare e accompagnare i momenti culturali e di degustazione.

Sarà il Cile il Paese ospite d’onore di quest’anno, a cui è dedicata l’apertura di venerdì 23 giugno alla presenza dell’ambasciatore con una degustazione dei grandi vini cileni e a seguire un incontro-dibattito Italia - Cile sulle due sponde dell'oceano con la professoressa Stabile dell'università Roma Tre.

Infine, il gradito ritorno del noto attore Gianmarco Tognazzi (25 giugno), che, in una veste inedita, racconterà i vini de La Tognazza insieme all'enologo Andrea Miceli.

Alla cerimonia inaugurale, alle ore 18:00 del 23 giugno, interverranno Giancarlo Righini, Assessore Agricoltura Regione Lazio, Ascanio Cascella, Sindaco di Velletri, Stefano Vaccari Direttore Generale del CREA, Riccardo Velasco, Direttore CREA Viticoltura Enologia. Presenzierà l’Ambasciatore della Repubblica di Argentina S.E. Roberto Carlés e l’Ambasciatore della Repubblica del Cile, S.E. Ennio Vivaldi

L’ingresso e la fruizione di tutta l’offerta culturale (mostre, convegni, tavole rotonde, passeggiate scientifiche) sono gratuiti.