Vino, Consorzio Valpolicella: torna seconda edizione di “Venezia Superiore”

Il Consorzio vini Valpolicella torna in Laguna per la seconda edizione di “Venezia Superiore”, l'evento di promozione dedicato al Valpolicella Doc Superiore, in programma nel capoluogo veneto martedì 16 luglio. Vino di territorio dal carattere sempre più versatile e pop, il Valpolicella è protagonista di una visione strategica sollecitata dall’ente di tutela, che punta a un posizionamento in cui qualità e modernità, dalla produzione al consumo, sono la chiave di lettura per nuove quote di mercato.

“Il Valpolicella doc superiore è al centro di una rigenerazione produttiva e commerciale” commenta Christian Marchesini, presidente del Consorzio vini Valpolicella. “In un momento di crisi di consumi come quello attuale, la denominazione e i produttori stanno investendo molto sul vino più rappresentativo del nostro territorio vocato. Un vino che per freschezza e facilità di beva è in grado di conquistare i giovani enoappassionati”.

Sono due gli appuntamenti di “Venezia Superiore” 2024. L’evento del 16 luglio, infatti, si aprirà con la conferenza stampa “Valpolicella: focus in Regione sulla denominazione Rossa del Veneto”, presentazione del dossier economico elaborato dal Consorzio, a Palazzo Ferro Fini (San Marco 2322) Venezia alle ore 13.00, con gli interventi di Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio Regionale Veneto e Alberto Bozza, Consigliere regionale e membro della III° commissione.

In serata, dalle 18.00 alle 23.00, “Venezia Superiore” sarà alla Loggia maggiore della Pescheria di Rialto con un walk around tasting che l’anno scorso ha registrato 600 winelover, tra veneziani e turisti. In degustazione 42 referenze tra Valpolicella e Valpolicella Superiore, di 30 aziende (partecipazione gratuita previa registrazione: urly.it/3ayvz).