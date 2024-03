Vino, Dreosto (Lega): in Aula esortato virologo Viola a no criminalizzazioni, rispetti nostri produttori

“Esorto qualche virologo in cerca di visibilità - forse per ottenere interviste o per promuovere il suo nuovo libro - che continua ad affermare che ‘il vino fa male’ e che, cito, ‘chi beve il vino ha il cervello più piccolo’, di non accanirsi contro un’eccellenza del Made in Italy. Forse la popolarità le ha fatto male, ma voglio ricordarle che è l’abuso di alcol a essere nocivo, non il semplice consumo. Come retaggio del Covid, abbiamo dei virologi in astinenza da televisione che cercano di imporre il proprio stile di vita come unica salvezza del mondo e ora qualcuno punta il dito contro il vino mettendo a repentaglio un intero settore fatto di millenni di storia e di tradizione. Vista la mia provenienza da una terra, il Friuli Venezia Giulia, fortemente legata alla coltivazione e alla produzione vitivinicola, vorrei tranquillizzare Antonella Viola con un bicchiere di buon vino friulano e, anzi, la invito nelle nostre cantine. Potrebbe, così, imparare a conoscere e rispettare l’amore, la cultura e la passione che i nostri viticoltori mettono ogni giorno per produrre i vini italiani, vere eccellenze riconosciute in tutto il mondo”.

Così il senatore della Lega Marco Dreosto durante la discussione in Senato in merito all’Organizzazione internazionale della vigna, in risposta alle dichiarazioni della virologa Antonella Viola contro il vino.