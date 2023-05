Vino, Ricerca Usa dà ragione a Sistema Italia: bere vino riduce mortalità fino a -11%. IL NUOVO STUDIO BMC. E le reazioni

Assumere vino rosso riduce la mortalità fino all'11 per cento.

Il Sistema Italia ha anticipato i tempi: prima con la carne rossa, poi con il vino. Passando per il sistema di etichettatura. La scienza sta dando ragione alla politica condotta in questi anni dall'Italia che ha fatto da apripista e da guida in Europa e nel mondo. Ora sta alla politica europea seguire il dettato della scienza.

In uno studio appena pubblicato dall'autorevole rivista scientifica BMC, BMC Medical Education (destinata alla formazione degli operatori sanitari, compresa la formazione universitaria, post-laurea e continua) dal titolo: "Change in habitual intakes of flavonoid-rich foods and mortality in US males and females" emerge che inducendo la popolazione americana di media età a modificare le abitudini alimentari incrementando il consumo di alimenti ricchi di flavonoidi - tra cui il vino rosso - si riduce significativamente il rischio di mortalità precoce".

PREMESSA:

Negli studi osservazionali, una maggiore assunzione di alimenti e bevande ricchi di flavonoidi è associata a un minor rischio di malattie croniche e mortalità. Tuttavia, le associazioni tra le variazioni di assunzione e la mortalità rimangono poco chiare. L'obiettivo è stato quello di valutare le associazioni tra le variazioni a 8 anni nell'assunzione di singoli alimenti ricchi di flavonoidi e una misura composita (definita "flavodieta") di alimenti e bevande noti per essere i principali responsabili dell'assunzione di flavonoidi e la successiva mortalità totale e per cause specifiche.

Sono state valutate le associazioni tra le variazioni a 8 anni nell'assunzione di singoli alimenti ricchi di flavonoidi e un nuovo punteggio "flavodiet" e la mortalità totale e per cause specifiche. Abbiamo incluso nelle nostre analisi 55.786 femmine del Nurses' Health Study (NHS) e 29.800 maschi dell'Health Professionals Follow-up Study (HPFS), senza malattie croniche alla linea di base. Utilizzando modelli di rischio proporzionale di Cox aggiustati per multivariabili, abbiamo esaminato le associazioni tra le variazioni a 8 anni nell'assunzione di alimenti ricchi di flavonoidi e il punteggio della flavodieta e il successivo rischio di mortalità a 6 anni con ritardo di 2 anni, aggiustando per le assunzioni di base. I dati sono stati raggruppati utilizzando meta-analisi a effetti fissi.

Sono stati documentati 15.293 decessi nel SSN e 8988 decessi nell'HPFS tra il 1986 e il 2018. Per i mirtilli, il vino rosso e i peperoni, è stato osservato un rischio di mortalità inferiore del 5%, 4% e 9%, rispettivamente, per ogni aumento di assunzione di 3,5 porzioni/settimana, mentre per il tè è stato osservato un rischio inferiore del 3% per ogni aumento di 7 porzioni/settimana [Pooled HR (95% CI) per mirtilli; 0,95 (0,91, 0,99); vino rosso: 0,96 (0,93, 0,99); peperoni: 0,91 (0,88, 0,95); e tè: 0.97 (0.95, 0.98)]. Al contrario, un aumento di 3,5 porzioni/settimana nell'assunzione di cipolle e pompelmo più succo di pompelmo è stato associato a un rischio maggiore di mortalità totale, rispettivamente del 5% e del 6%. Un aumento di 3 porzioni al giorno nel punteggio della flavodieta è stato associato a un rischio inferiore dell'8% di mortalità totale [Pooled HR: 0,92 (0,89, 0,96)] e a un rischio inferiore del 13% di mortalità neurologica [Pooled HR: 0,87 (0,79, 0,97)], dopo aggiustamenti multivariabili.

CONCLUSIONI DELLA DISCUSSIONE SCIENTIFICA

Incoraggiare una maggiore assunzione di alimenti e bevande specifici ricchi di flavonoidi, in particolare tè, mirtilli, vino rosso e peperoni, anche nella mezza età, può ridurre il rischio di mortalità precoce.