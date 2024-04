Vino, studio Inrae: 90% Spagna, Italia, Francia non più in grado di produrre buon vino a causa cambiamenti climatici. LA MAPPA

I cambiamenti climatici stanno modificando la geografia globale delle produzioni vinicole, in quanto esercitano un impatto diretto sui raccolti, sulla loro composizione e di conseguenza sulla qualità del vino. È quanto emerge da uno studio di alcuni autorevoli enti di ricerca francesi – Inrae, Bordeaux Sciences Agro, Cnrs, Université de Bordeaux e Université de Bourgogne – pubblicato a fine marzo su “Nature Reviews Earth and Environment”.

In base alla ricerca, circa il 90% delle regioni costiere e pianeggianti di Spagna, Italia, Grecia, del Sud della Francia e della California meridionale potrebbero non essere più in grado di produrre buon vino a condizioni economicamente sostenibili entro la fine del secolo, se il riscaldamento globale supererà i +2 gradi, a causa della siccità e della maggiore frequenza delle ondate di calore.

Allo stesso tempo, le temperature più calde potrebbero costituire un vantaggio per altre regioni. Il potenziale di crescita potrebbe aumentare in aree come la Francia settentrionale, la Columbia Britannica (Canada), lo Stato di Washington, l’Oregon e la Tasmania. Inoltre, l’aumento della temperatura potrebbe portare allo sviluppo di nuove regioni vitivinicole in aree precedentemente non vocate a questo, dal sud del Regno Unito fino ai paesi del Benelux, quelli scandinavi e baltici, Polonia e Bielorussia, e ancora l’Ovest dell’Asia asiatico e parti della cordigliera delle Ande.

Nell’immagine a lato, tratta dallo studio, sono illustrate le diverse aree geografiche in base al rischio di incapacità di produrre vino con un aumento delle temperature di oltre due gradi.

Nello studio si evidenzia inoltre come, nel contesto di cambiamenti climatici, sia di vitale importanza, per i produttori attuali, mettere in campo delle strategie di adattamento. Innanzitutto, scegliendo diverse varietà di vitigni e portinnesti, più resistenti alle ondate di calore e alla siccità, e optando per sistemi di coltura che consentano di regolare lo sviluppo fenologico.

Tra le misure adattive, si legge nella ricerca, c’è sicuramente quella di “ritardare il periodo di maturazione verso la fine della stagione, quando le temperature sono più fresche”, anche a questo scopo cambiando il materiale vegetale e le modalità di gestione dei vigneti. I viticoltori, dunque, “dovrebbero evitare il più possibile l'anticipo del periodo di maturazione”.

L’immagine che segue mostra come dovrebbe modificarsi la fenologia per rispondere ai cambiamenti climatici.