Von der Leyen. Scordamaglia (Filiera Italia): Finita la stagione di Timmermans, si guardi alla sostenibilità competitiva

“ Parole importanti che però non cancellano la stagione del Commissario uscente Timmermans" questo il commento di Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Filiera Italia, alle dichiarazioni della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione in plenaria al Parlamento europeo a Strasburgo, dopo la sostituzione nel ruolo di vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo di Frans Timmermans, candidato nelle elezioni olandesi. In particolare l'amministratore delegato di Filiera Italia sottolinea l’importanza di alcune affermazioni della presidente che mostrano apprezzamento e sostegno nei confronti degli agricoltori europei e uno sguardo lungimirante sulla questione climatica assicuramento sostegno a tutti quei comparti che oggi vanno verso la decarbonizzazione. “Bene che von der Leyen - dice Scordamaglia - sottolinei la necessità, sempre più urgente, di sostenere le PMI e auspichi un nuovo processo di semplificazione con taglio, attraverso provvedimenti tangibili, della burocrazia”. “Concetti e temi da sempre sostenuti dalla filiera agroalimentare italiana che Filiera Italia rappresenta” dice ancora l’amministratore delegato, e conclude “Speriamo che sia definitivamente conclusa la stagione ideologica del green deal e che finalmente si vada verso una fase in cui la transizione verde sia concreta e competitiva, sostenuta da un adeguato livello di supporto alle aziende affinché l’Europa possa reagire concretamente con strumenti veri alla inedita sfida competitiva che Cina e Usa hanno lanciato al nostro continente”