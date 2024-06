Wfo, Fini: agricoltura perno sostenibilità ambientale. Puntare su giovani e sicurezza alimentare. VIDEOINTERVISTA

“Io credo che oggi sia una giornata molto importante per tutti gli agricoltori mondiali, ma anche per i cittadini perché deve crescere una grande consapevolezza cioè il fatto che l'agricoltura deve essere messa al centro. L'agricoltura non può e non deve essere additata di essere inquinante. L'agricoltura è il perno sul quale agire per la sostenibilità ambientale, economica ma anche sociale di tutti i Paesi del mondo. Quindi noi puntiamo molto sul tema legato alla valorizzazione delle aree rurali e delle aree interne, che sono le aree più fragili e che hanno più bisogni, ma sono anche le aree più importanti per la produzione di cibo, oltre che per la tenuta sociale stessa.”

Così Cristiano Fini, Cia, a margine dell'assemblea WFO, l'organizzazione mondiale degli agricoltori, in corso presso la Fao, a Roma.

“In più noi dobbiamo puntare sempre di più sul ricambio generazionale, sui giovani. Ieri sera in CIA a Roma abbiamo tenuto una cena conviviale con tutti i giovani delle organizzazioni mondiali degli agricoltori. È stata una bellissima serata. I giovani sono il nostro futuro. Dobbiamo garantire loro accesso alla terra, accesso al credito e soprattutto prospettiva e reddito per quel che riguarda il futuro. In più c'è il tema della sicurezza alimentare: avremo molti più cittadini nel mondo, dobbiamo garantire loro cibo, cibo di qualità, ma soprattutto cibo accessibile per tutti. Quindi la sicurezza alimentare deve essere sempre di più messa al centro delle politiche internazionali.”