WFO, Lollobrigida: agricoltura determinante per mantenere in equilibrio ambiente e pace nel mondo. VIDEOINTERVISTA

"Gli agricoltori sono i primi ambientalisti del pianeta. Danno cibo ma anche manutenzione del territorio e devono essere considerati una centralità. Per questo gli va garantito un reddito adeguato, una formazione adeguata e incentivi che permettano di sviluppare reddito e qualità dei prodotti. Noi a livello internazionale ci stiamo muovendo nel tentativo ovviamente di contribuire a una pace giusta e allo stesso tempo cercando di sostenere gli agricoltori che nelle nazioni coinvolte dai conflitti subiscono dei danni senza però devastare sistemi agricoli come quelli che da concorrenza da paesi terzi, per esempio nell'Unione Europea, possono subire delle criticità indirette".

Così ad AGRICOLAE Francesco Lollobrigida, Ministro Masaf, in occasione dell'assemblea WFO, l'organizzazione mondiale degli agricoltori, in corso presso la Fao, a Roma.

E per questo il nostro Governo ha chiesto in Unione europea di trattare il tema dell'agricoltura insieme alla crisi di carattere internazionale. E il 21 marzo la presidente Meloni ha ottenuto una revisione del Piano Comune Europeo, la PAC e una pianificazione che imposti diversamente la prossima PAC. Una PAC intesa come incentivo agli agricoltori a produrre di più e a produrre meglio piuttosto che a diminuire le produzioni. E poi c'è lo sviluppo integrato del pianeta, basato su ricerca, formazione, tecnologie e cooperazione vera con i paesi in via di sviluppo, in particolare l'Africa.

Senza atteggiamenti caritatevoli, senza atteggiamenti predatori che sono quelli che purtroppo hanno caratterizzato gli ultimi decenni. Riteniamo che in questo Enrico Mattei abbia avuto una grande intuizione di considerare indissolubile il rapporto tra Italia, Europa e Africa. E io dico di più, tra i Paesi democratici e l'Africa, per garantire a un continente ricco di due grandi potenzialità una di terre coltivabili, l'altra di giovani che potrebbero coltivarla con un reddito importante se gli si garantisce formazione e incentivi per modernizzare il sistema di produzione.

Le sinistre europee purtroppo hanno tradito quelli che erano gli obiettivi dei Patti di Roma, dei Trattati di Roma che mettevano al centro l'agricoltore garantendogli il reddito a prescindere dalla produzione, per la funzione importantissima che l'agricoltore aveva e ha, a nostro avviso, di garante del territorio.

A maggior ragione per arginare gli effetti collaterali del cambio climatico che incidono sul territorio e avere agricoltori che mantengono il territorio permette di proteggere il nostro ambiente. Purtroppo le sinistre hanno imposto politiche opprimenti nei confronti degli agricoltori, costringendoli a lasciare spesso terre incolte e producendo ovviamente un abbandono del territorio che ha causato danni più gravi di quello che si prevedeva o che loro prevedevano. Oggi chiediamo in Europa che queste politiche cambino e che si torni invece all'origine degli obiettivi dei Trattati di Roma.

È fondamentale dare la possibilità alle nuove generazioni di comprendere il valore del prodotto. Il cibo non è solo nutrimento. Se il cibo è di qualità può accedere ai mercati garantendo un reddito più alto. Faccio l'esempio del tè. Il tè keniota parte dal Kenya a cifre bassissime e ci viene rivenduto dopo un ampio giro a cifre molto elevate. Bisogna far comprendere che questo squilibrio deve essere invece reso più equo. Come? Per esempio attraverso le indicazioni geografiche che possono essere applicate anche a prodotti dei paesi terzi, come già avvenuto in troppe poche occasioni dando il giusto riscontro e il giusto ristoro al valore del lavoro degli imprenditori dei Paesi in via di sviluppo, in particolare dell'Africa. Far comprendere che la produzione serve a garantire cibo, ma serve se diventa cibo di qualità, anche ad aprirsi ai mercati".