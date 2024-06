Wfo, Lollobrigida: garantire difesa sistema agricolo e suo sviluppo compatibile con le tradizioni

"Per il governo italiano l'agricoltura è il centro e la possibilità di sviluppo di due risposte che vanno contestualmente ricercate. Una risposta è la produzione di cibo di qualità. L'altra risposta è la tutela dell'ambiente. Noi consideriamo l'agricoltore nella sua doppia funzione, quella di garante del nostro nutrimento e quello di garante della tenuta dell'ambiente. Per noi l'agricoltore è il primo ambientalista del pianeta ed è per questo che va sostenuto anche oltre al fatto che produca cibo e non solo in relazione a quanto cibo produce dal punto di vista economico.

Gli agricoltori sono stati individuati anche nel sistema normativo italiano con questa doppia funzione. Esattamente 100 anni fa un ministro italiano, Serpieri, portò in Parlamento una legge che poneva la tutela dell'ambiente su due presupposti: la forestazione come elemento centrale della difesa dal dissesto idrogeologico e il ruolo dell'agricoltore che, con il suo lavoro, senza costi per lo Stato, garantiva la manutenzione del territorio. Io credo che nel tempo le nostre società si siano evolute facendo dei passi indietro invece che dei passi avanti, minimizzando il ruolo dell'agricoltore e rendendolo solo un soggetto di natura economica piuttosto che un vero e proprio custode della natura al quale non si può rinunciare".

Così Francesco Lollobrigida, Ministro Masaf, in occasione dell'assemblea WFO, l'organizzazione mondiale degli agricoltori, in corso presso la Fao, a Roma.

"Nel tempo l'agricoltore è stato anche il centro dell'interesse di organismi complessi. Se guardiamo l'Unione Europea nasce come Comunità economica Europea con i Trattati di Roma del '57, da nazioni che avevano pochi anni prima combattuto una terribile guerra. Quelle nazioni si unirono per convenienza perché si poteva garantire, attraverso un organismo di natura politica, una maggiore coesione e la possibilità di rendere più prospera l'esistenza dei propri cittadini.

Un obiettivo nobile che nel tempo è maturato poi nell'Unione Europea. Ma all'interno di quei trattati si potevano inserire tanti temi strategici, come l'industria, che di lì a poco avrebbe garantito un'importante crescita economica alle società occidentali.. Si poteva inserire la salute pubblica, la sanità, anche quello era argomento eccezionalmente importante ma non si condivise l'obiettivo di pianificare un'azione comune sulla sanità.

Si scelse di pianificare il sostegno al mondo agricolo. Nei Trattati di Roma, rilevando, dopo i primi 37 articoli che definiscono i principi sui quali si costruiva la Comunità economica europea, gli elementi che pongono l'agricoltura al centro dell'interesse di un soggetto politico nuovo che nasceva e che doveva sviluppare un tema di maggior pace e maggior benessere.

L'agricoltore, anche lì veniva individuato nel suo doppio ruolo: da una parte garante della sicurezza alimentare di nazioni che pochi anni prima avevano sofferto a causa della guerra alla fame, ma anche custode del territorio. All'agricoltore si doveva garantire il reddito a prescindere da quanto producesse, a prescindere da quanto fosse economicamente rilevante la sua produzione. E si immaginò l'anno successivo a Stresa, sempre qui in Italia, nella riunione dei ministri dell'Agricoltura italiana, lo strumento per garantire il reddito agli agricoltori perché non lasciassero le loro terre, la PAC.

All'epoca l'obiettivo era evitare lo spopolamento delle campagne, evitare lo spopolamento dei paesi, l'abbandono del territorio. Perché era semplice intuire quanto fosse rilevante per la tenuta del territorio la presenza dell'agricoltore. Noi oggi, come governo italiano, ci battiamo per rendere di nuovo consapevole qualsiasi organismo internazionale, a partire dall'Unione Europea, del ruolo fondamentale del mondo agricolo. Il ruolo fondamentale del mondo agricolo che deve vedere certamente l'obiettivo della sostenibilità ambientale come elemento centrale dell'azione di tutti noi in qualsiasi ambito e la salvaguardia del pianeta, ma deve tener presente anche e sempre la sostenibilità economica dell'attività agricola, dalla quale non si può prescindere in nessuna scelta di carattere normativo.

Il nostro Governo ha rimesso al centro l'agricoltura, raddoppiando i fondi per lo sviluppo di questo settore, richiamandosi alla sovranità alimentare come principio. Ogni popolo, a nostro avviso, deve avere il diritto di continuare a produrre e a consumare quello che gli è più consono, in un mondo che sta invece modificando il mercato e indicando delle scelte di carattere economico che spesso prevalgono sulle culture delle singole nazioni e delle singole popolazioni, in un clima di omologazione e di rinuncia alle differenze che noi riteniamo perdente all'interno di una nazione come l'Italia, ovviamente, che nelle differenze dal punto di vista alimentare trova una delle sue principali ricchezze.

Differenze che però rappresentano anche un elemento unificante tra loro, che è l'elemento della qualità. Il cibo non è tutto uguale, il cibo non è solo nutrimento, il cibo è anche altro, è cultura, è tradizione, è legame con il territorio di produzione ed è per questo che noi ne difendiamo il valore nel luogo nel suo complesso, indicando ovviamente l'agricoltura nel primo anello della produzione.

Quando diciamo agricoltore inseriamo anche l'agricoltura di mare, tutto quello che in modo naturale ci permette di avere cibo. Perché diciamo in modo naturale? Perché il Governo italiano sta contrastando ogni forma di scelta che prescinda dal rapporto uomo- terra -lavoro nella produzione del cibo. Io sono fiero di rappresentare la prima nazione che ha vietato il cibo sintetico nella sua produzione, commercializzazione e importazione e sono fiero di rappresentare un governo che ha convinto gli altri ministri europei dell'Agricoltura a seguire la scelta dell'Italia.

E sono contento che al di là del mare, negli Stati Uniti, a cominciare dalla Florida, si siano fatte leggi che proibiscono il cibo coltivato, che è il laboratorio, che è la negazione del rapporto sano tra produzione, difesa del territorio e qualità della vita. Il Governo italiano ha scelto, per esempio nel PNRR, di finanziare la produzione di energia solare. Quest'anno le imprese agricole italiane produrranno il triplo di quanto era stato previsto inizialmente.

Grazie agli imprenditori agricoli, alle installazioni di pannelli solari di agrivoltaico, abbiamo circa 13.500 aziende che produrranno in maniera virtuosa energia. Però il governo italiano ha anche proibito l'installazione di pannelli solari a terra. Nemmeno un metro di terreno agricolo finalizzato alla produzione di cibo verrà sacrificato ad altro indirizzo. Le due cose possono viaggiare in parallelo, mettendo in condizione gli agricoltori di ridurre i costi di produzione, di avere incentivi per migliorare e qualificare le loro infrastrutture, ma non vengono messi di fronte alla scelta se avere incentivi e sostegni significa rinunciare alla possibilità di produrre cibo, scelte che possono viaggiare in parallelo.

Bisogna rafforzare la filiera della produzione, la trasformazione e anche la distribuzione che sempre più devono provare ad essere un unicum, un sistema che ragiona insieme nell'interesse di carattere generale e nel quale ci sia garanzia della equità di distribuzione del valore. Questo è un altro degli obiettivi che come Governo ci poniamo e che riteniamo vada ulteriormente difeso in ogni consesso nel quale si riesce a ragionare sul piano strategico. C'è un altro aspetto, quello della ricerca. La ricerca è alla base di un'agricoltura moderna e anche qui rivendico come Italia, uno dei più grandi scienziati della storia, Nazzareno Strampelli, che agli inizi del secolo scorso riuscì nel miracolo di ottenere il raddoppio di produzione di grano a parità di consumo di suolo.

Oggi torniamo su questo argomento con le Tecnologie Evolutive Avanzate, la possibilità di accelerare dei processi, di rafforzare delle colture che rispondano al cambio climatico, che rispondano a una eccessiva idro-esigenza delle piante, ma in linea con un processo naturale che viene attraverso la scienza solamente accelerato.

Anche su questo l'Italia è stata avanguardia, iniziando proprio quest'anno in Lombardia la prima sperimentazione di tecnologie evolutive avanzate in campo nel settore del riso. Crediamo che questo processo di ricerca debba essere velocizzato e che su le brevettazione delle sementi bisogna aprire una seria riflessione perché siano messe a disposizione delle popolazioni a prescindere dalla loro ricchezza.

Lo sforzo dell'Italia, anche sul Piano Mattei, altro personaggio simbolo dell'azione che abbiamo dall'inizio inteso sviluppare, vede nel rapporto con l'Africa l'obiettivo di considerare il più importante continente del pianeta con le maggiori potenzialità sia dal punto di vista delle terre che dalla gioventù che ancora risiede nel continente più giovane del pianeta, possa, insieme ai paesi tecnologicamente avanzati, produrre un processo di crescita economica che punti sulla autosufficienza alimentare, ma anche sulla qualità del cibo prodotto, perché possa accedere a mercati con un valore più alto che garantisca ai Paesi africani una crescita in termini economici.

La sfida rispetto all'Africa è una sfida con l'Africa sul quale si è concentrato il G7 in Puglia, che la presidente Meloni ha guidato chiedendo alle altre nazioni che ne fanno parte di agire nei confronti dell'Africa con un approccio diverso da come si è fatto nel passato. Per quello che ci riguarda, l'Europa si deve raffrontare con l'Africa, rapportare con l'Africa sul piano di un confronto paritetico, né predatorio come è accaduto per troppo tempo né con un approccio caritatevole. l'Africa è un Paese ricco, è un continente ricco, mancano le tecnologie e la formazione, siamo noi che dobbiamo metterci a disposizione per una crescita comune e dei passi avanti in questo senso li stiamo mettendo in pratica e crediamo che nel nostro G7 Agricoltura che si svolgerà a Siracusa nel mese di settembre, potremo fare passi avanti specifici con progetti che guardano esattamente alla ricerca, che guardano allo sviluppo, all'innovazione, a un sistema solidaristico che metta in condizione anche i giovani di avere una prospettiva.

Proprio nel G7 di Siracusa avremo la possibilità, oltre che la presenza delle associazioni di carattere internazionale, delle associazioni agricole presenti, anche del G7 dei giovani che abbiamo invitato a partecipare e che riteniamo possa essere il riferimento anche su quella che è una pianificazione che riguarda la loro generazione e anche il G7 delle associazioni agricole, perché possano anche loro, con un confronto di sistema, cercare di implementare quella vocazione di collaborazione e di crescita delle produzioni. Grazie per quanto state facendo in questi anni come sollecitazione a tutte le istituzioni per riuscire a garantire una difesa del sistema agricolo e soprattutto uno sviluppo dell'agricoltura del futuro che sia però compatibile con quelle che sono delle tradizioni irrinunciabili che garantiscono il nostro pianeta da sempre e che riteniamo non possano essere sostituite da laboratori o da fenomeni che poco hanno a che fare con l'esistenza umana", conclude il ministro.