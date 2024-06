Wfo, Lollobrigida: su etichettatura vogliamo trasparenza per dare libertà di scelta a consumatori. VIDEOINTERVISTA

“L’Italia vuole dare la massima informazione attraverso l'etichettatura dei prodotti, in modo tale che la persona che acquista, con la sua capacità unica tra gli esseri viventi di discernimento e se informata adeguatamente, può essere libera nella scelta. Vogliamo trasparenza. Purtroppo c'è uno scontro tra sistemi di etichettatura. Alcuni vogliono imporre sistemi come il "Nutriscore" che sono condizionanti, favoriscono solamente la produzione rispetto a cibi che non corrispondono spesso a quella virtuosa differenziazione che c'è tra i diversi territori e alla qualità dei prodotti e che è in relazione a dati empirici come la longevità delle popolazioni.”

Così ad AGRICOLAE Francesco Lollobrigida, Ministro Masaf, in occasione dell'assemblea WFO, l'organizzazione mondiale degli agricoltori, in corso presso la Fao, a Roma.

“Noi crediamo che l'etichettatura debba garantire trasparenza e non condizionare invece le persone. Io rifiuto il termine consumatori come definizione, perché l'uomo è anche consumatore, ma non è consumatore e basta. Non siamo né lavatrici, né frigoriferi, né televisioni che prescindono dall'energia che gli viene concessa per funzionare. Noi dobbiamo avere qualità dell'energia che ci permette di funzionare bene. E questo è il buon cibo che va definito per i suoi elementi qualitativi che devono essere ovviamente conosciuti a chi li sceglie.”