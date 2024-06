Wfo, Prandini: nostro modello basato su identità e distintività da proteggere in Ue e da multinazionali. VIDEOINTERVISTA

“World Farmers Organization è un appuntamento importante di discussione con 60 paesi diversificati nel mondo. Un momento per ribadire la centralità del ruolo degli agricoltori e delle diete che li contraddistinguono. Ovviamente per noi è centrale la valorizzazione della dieta mediterranea, di tutto ciò che è legato al territorio, di tutto ciò che riguarda la nostra distintività e soprattutto qualità. Un modello che vuole coinvolgere anche le nuove generazioni e non disperdere la nostra storia e la nostra identità, per regalarle a poche multinazionali che vorrebbero cercare di condizionare quelli che sono gli stili di vita.”



Così il presidente Coldiretti, Ettore Prandini, a margine dell'assemblea WFO, l'organizzazione mondiale degli agricoltori, in corso presso la Fao, a Roma.

“Tutto questo significherebbe perdita di valore, generalizzazione, ma soprattutto creerebbe un meccanismo omologativo sulla filiera agroalimentare ed è ciò che noi vogliamo evitare. Proprio oggi lo porteremo in termini di spunto come possibile alleanza per far crescere l'identità, la cultura dei singoli Paesi e come un elemento valoriale e non come un problema da dover combattere. Anche questo diventa un momento centrale per quanto riguarda il ribadire che la redditualità del lavoro degli agricoltori è il primo elemento per difendere l'ambiente, il territorio nel quale si vive.”