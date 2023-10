World Food Forum, Scordamaglia: nell’iniziativa Hand-in-Hand nostro modello sostenibile per rilancio alimentare paesi africani

“Quella di oggi è una giornata operativa al World Food Forum, a cui siamo stati invitati come Filiera Italia per partecipare alla all’Hand-in-Hand (HiH) Initiative Investment Forum. In questa occasione sono stati coinvolti il settore privato, i Governi e le istituzioni finanziarie, tutti insieme con l’obiettivo di dare forza agli investimenti nei paesi africani e contribuire, con un modello sostenibile, al rilancio alimentare, alla tutela dell’ambiente e alla lotta alla fame: in questi ultimi anni il numero di persone con difficoltà alimentari è aumentato. Si tratta di un modello che abbiamo già presentato in Egitto e Balcani insieme al Governo italiano, ma giovedì e venerdì saremo, come Coldiretti e Filiera Italia, insieme ai ministri Tajani e Lollobrigida in Tunisia. L’intera filiera italiana crede che solo valorizzando gli agricoltori locali si possa aumentare la sicurezza alimentare di queste zone, favorire la crescita, la pacificazione e la diminuzione dei fenomeni migratori. Il tutto con un meccanismo non certo di competizione ma di collaborazione e sinergia con la filiera agroalimentare italiana.

Così ad AGRICOLAE Luigi Scordamaglia, Amministratore delegato di Filiera Italia, in occasione del World Food Forum in svolgimento presso la FAO di Roma.

“Oggi siamo presenti in questo evento perché l’IFAD e la FAO hanno riconosciuto come il nostro modello possa essere sostenibile e integrato, un riferimento proprio per questi paesi: lo illustriamo e spiegheremo perché in queste aree debba essere implementato. Questo evento continuerà anche nei prossimi giorni, incontreremo i singoli paesi e le loro agenzie di investimento”, conclude Scordamaglia.