Xylella, Poli Bortone: ecco il REPORT presentato a Lollobrigida. Da Regione Puglia ritardi intollerabili. Ho proposto a ministro commissario per sburocratizzare

In occasione del tavolo tra gli ex ministri dell’Agricoltura convocato al Masaf il 21 giugno dal ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, la ex ministra Adriana Poli Bortone ha presentato un report sullo stato di attuazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, in cui sono evidenziate le maggiori criticità e i passi da fare per accelerare la ripresa del settore e la ricostruzione del paesaggio duramente colpiti dalla Xylella fastidiosa.

AGRICOLAE è entrata in possesso del report, che pubblica integralmente.

Il dato più evidente è che se c’è uno stato di avanzamento del 70% in termini di impegni assunti, i contributi erogati sono fermi al 40%. Abbiamo chiesto a Poli Bortone di chiarirci i punti di maggior rilievo che emergono dalla sua relazione.

“Il punto di maggiore criticità”, ha dichiarato l'ex ministra, “è certamente quello dell’eccessiva burocrazia. Sicuramente ci sono altri nodi irrisolti come la mancanza di personale e il sistema informativo. Ma la lentezza nelle erogazioni legata alle lungaggini burocratiche provoca ritardi intollerabili. Devo dire che le stesse criticità le avevo rilevate in un altro settore, quello dell’Apulia Film Commission: anche lì ritardi di anni. Nel mondo imprenditoriale se ci sono ritardi di questo tipo un’impresa fallisce. E lo stesso vale nell’agricoltura. Se agli anni che ci vogliono per attendere un frutto si aggiungono quelli per ottenere i ristori a causa della burocrazia è chiaro che la cosa non regge, e infatti tanti olivicoltori hanno abbandonato proprio per questo motivo”.

Questa lentezza nell’erogazione, secondo Poli Bortone, ha un’origine precisa. “Rileggendo i dati mi sono resa conto che in fondo l’Arif ha fatto il suo mestiere. Infatti, le pratiche sono arrivate al 70% mentre i fondi erogati sono fermi al 40%, quindi vuol dire che l’ente ha fatto bene il suo lavoro. Quello che non quadra è il comportamento della Regione Puglia. Sono tentata di sospettare, un po’ malignamente, che nei vari passaggi tra Arif e Regione ci sia di mezzo una gestione più politica che tecnica. Non vorrei che le erogazioni arrivassero proprio in tempi di campagna elettorale, perché sarebbe di un cinismo politico intollerabile. Ma metto il condizionale perché mi auguro che non sia così. Se non è così, allora la Regione deve darsi una regolata rispetto a tutte queste lungaggini e vedere come accelerare. Mi chiedo come sia possibile che i fondi siano erogati dal Ministero, peraltro per un evento straordinario come quello della Xylella, e che tra varie determine, deliberazioni e via dicendo sia tutto fermo: ci vogliono mesi per istituire un capitolo di bilancio. Anche perché, tra l’altro, si sapeva già quali sono le due cultivar da usare per rigenerare il patrimonio olivicolo. Sono disfunzioni inspiegabili”.

La questione Xylella e gestione dei fondi spinge Poli Bortone a una riflessione più generale: “Se non si riescono a usare le varie risorse, tra Coesione, fondo straordinario, Pnrr, allora vuol dire che c’è qualcosa nella Regione che non funziona. E purtroppo devo dire che le Regioni in generale non hanno dato buona prova di sé; e le Regioni del Mezzogiorno hanno fatto ancora peggio”.

In merito alle possibili soluzioni al problema della lentezza burocratica, l'ex ministra avanza una proposta: “Da diversi mesi dal mondo agricolo viene richiesto un commissario ad acta per la Xylella. Questo però implicherebbe l’espropriazione di una serie di competenze. E a quel punto diventerebbe un fatto politico, o meglio la Regione potrebbe interpretarlo come tale oppure sfruttare l’occasione per passare tutte le responsabilità al Ministero. Per questo io ho proposto al ministro Lollobrigida di nominare sì un commissario, ma che sia preposto alla sburocratizzazione delle pratiche in modo da velocizzare tutto. Il ministro e il ministero stanno ragionando sulla proposta, senza escluderla ma valutando in che modo attuarla concretamente. Inoltre ho portato a Lollobrigida le istanze del mondo olivicolo anche sul tema dei ristori, chiedendo un incremento dell’annualità per mancato reddito. Non basta dare il supporto per il reimpianto di nuove piante di ulivo. Le spese per gli imprenditori sono notevoli, quindi servirebbe un supporto per un arco di cinque anni”.

“Il ministro – conclude Poli Bortone – è assolutamente disposto a riparlare della questione Xylella così come di tutti gli altri argomenti che noi ex ministri gli abbiamo portato al tavolo l’altro giorno. Anzi, ha tutta l’intenzione di istituzionalizzare questo strumento di confronto tramite decreto”.

Questo il report presentato da Adriana Poli Bortone al ministro Lollobrigida:

Report 31.05.2023

Questo il quadro sintetico dei contributi concessi e di quelli erogati:

Quadro sintetico D.I. 2484.2020_25.05.2023