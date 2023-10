Zambito (Pd): su carne coltivata il governo fa propaganda populista

“Ancora una volta il Governo Meloni sceglie il populismo e la propaganda invece di dire la verità. Lo fa anche con la carne coltivata. L’Italia ha infatti ritirato la notifica che ogni Paese UE è chiamato ad inviare in via preventiva a Bruxelles quando vengono approvate leggi che ostacolano la libera circolazione delle merci in ambito comunitario. E lo ha fatto giustificandosi con la possibilità di una modifica della legge - già approvata dal Senato - attualmente in discussione alla Camera”, lo dichiara in una nota la senatrice del PD Ylenia Zambito, segretaria della X Commissione, che aggiunge: “se appena due giorni fa il ministro Lollobrigida, al villaggio Coldiretti, assicurava un’approvazione immediata della legge, sembrano dunque chiare le ragioni del ritiro della notifica: sanno che la norma verrà bocciata e non vogliono che la bocciatura arrivi prima dell’attuazione della legge stessa. In Senato - continua Zambito - avevo già sottolineato che quello che stavamo discutendo, oltre ad essere profondamente antiscientifico, non fosse altro che un provvedimento spot: stavamo vietando qualcosa che in UE è già vietato. E che se un giorno dovesse essere autorizzato, risulterebbe contrario al diritto comunitario. Ed è esattamente ciò che accadrà a breve: la Camera approverà la norma voluta da questo Governo e, quando la invieremo alla Commissione UE, verremo bocciati poiché la norma è palesemente in contrasto con il diritto comunitario.

Questa è la serietà di chi ci governa oggi. Spiace che qualcuno ci caschi e si faccia prendere in giro”, conclude la senatrice Zambito.