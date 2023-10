Zootecnia, Lollobrigida: stanziati 8 mln euro nel 2023/24 per mappatura patrimonio zootecnico nazionale

“Abbiamo come Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste sostenuto il riconoscimento dell’IGP (e il sistema della qualità nazionale di zootecnia). Tali decisioni rientrano nel più ampio impegno del Governo, dirette a contrastare gli allevamenti intensivi, creando le condizioni affinché l'attività zootecnica possa avvenire nel rispetto del benessere animale. Per tante ragioni, per l'animale stesso, ma anche per la qualità dei prodotti.”

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida nel corso del Question Time al Senato.

“Qualche giorno fa, insieme a Bra, abbiamo ascoltato un intervento importante sul quale anche il presidente della Regione, Alberto Cirio, si è impegnato a tutelare, a sviluppare i prati stabili. Un'iniziativa interessante che garantisce la possibilità di avere un equilibrio ambientale e anche produzioni di grande qualità. Ma lei ricordava la transumanza, un altro elemento tipico, tradizionale ma di allevamento corretto nel rispetto della vita dell'animale. Certo, gli animali in quella fase vanno protetti anche dai grandi carnivori e dalle aggressioni che possono rilevarsi a danno di quell’allevamento tradizionale che deve e può rafforzare la filiera con quel valore aggiunto che è proprio dato dalla qualità delle nostre produzioni.

Su altri elementi che lei ha citato correttamente voglio ricordare che abbiamo stanziato con decreto legge del 22 giugno 23 numero 75 risorse per 3 milioni di euro nel 2023, 5 milioni nel 2024, finalizzati a sviluppare l'operatività della banca dati unica zootecnica, strumento imprescindibile per la mappatura chiara del patrimonio zootecnico nazionale, che serve evidentemente allo studio e al rafforzamento delle razze.

Siamo consapevoli che le attività di miglioramento genetico rappresenta un investimento strategico di lungo periodo, con effetti lungo tutta la filiera produttiva. Per questa ragione il Ministero eroga contributi all'Associazione nazionali di allevatori riconosciuti quali enti selezionatori. Negli ultimi anni, fino al 2024, il sostegno all'attività dei programmi genetica è stato attuato anche con il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022, con l'obiettivo di promuovere il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico e la biodiversità animale attraverso un sistema innovativo integrato di assistenza zootecnica.

L'Associazione degli allevatori e le associazioni degli allevatori sono dunque beneficiari di finanziamenti, lo ricordava lei, che consentiranno di stimare lo sforzo e la caratterizzazione delle razze presenti sul territorio nazionale, nonché di proseguire le attività di assistenza agli allevatori per quanto relativamente agli accoppiamenti programmati, al fine di valorizzare al meglio il potenziale genetico degli animali allevati e migliorare le performance riproduttive.

L'obiettivo è quello di riorganizzare il sistema di allevamento puntando sulle specializzazioni. Lei ricordava l'importa dei vitelli e questo è un problema se ce ne fossero in quantità che in un mercato aperto arrivano dalla Francia ma riteniamo vadano valorizzati anche gli allevamenti di carattere nazionale proprio perché riescono a garantire intanto una risorsa importante della quale l'Italia è deficitaria.

E’ costretta all'import di carni macellate altrove in maniera estremamente rilevante, ed è per questo che noi consideriamo la filiera delle carni ad esempio una filiera debole e abbiamo previsto nel punto di sovranità alimentare, che è il fondo che abbiamo creato nella prima legge di stabilità un findo da 100.000.000 di euro, a sostegno alle filiere per animali allevati e anche nati in Italia, perché vogliamo incentivare ed implementare non solo la produzione finale, ma anche l'allevamento e la crescita di filiere che siano idonee a garantirlo.

Questi obiettivi che ci siamo posti e che fanno parte evidentemente di una cultura che ritiene l'allevamento, la pesca e l'agricoltura centrali nel nostro sistema di sovranità alimentare per garantire una produzione che prescinda da eventi contingenti come le pandemie e le guerre che purtroppo sono tornate alle nostre porte, vedono l'allevamento delle carni rosse anche delle mucche da latte un imprescindibile investimento.

Che spero verrà implementato, come lei ricordava, da azioni sinergiche tra Governo e Parlamento per poter avere le risorse necessarie per migliorare ancor di più questo impegno che ho provato per grandi linee a descrivere e che ovviamente prevede tra le misure l'investimento strategico e importantissimo della PAC 2023-2027 con 37,2 milioni di euro annui di stanziamento a tutela e a difesa del nostro sistema di allevamento.