Acquacoltura, il 20 maggio a Tortolì il convegno organizzato da Agripesca con il sottosegretario D’Eramo

Per affrontare il tema del futuro per le attività marine. Agripesca ha organizzato nella sala riunioni della Cooperativa Pescatori di Tortolì, il convegno “L’acquacoltura, tra ricerca, innovazione e sostenibilità “. Sabato 20 maggio i lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del Sottosegretario di Stato al Masaf, on. Luigi D’Eramo.

“E’ un’iniziativa doverosa, per affrontare a 360° il tema del futuro dei nostri mari declinato attraverso la chiave di lettura della sostenibilità e del legame con il territorio”, la presentazione di Mario Serpillo, presidente nazionale di Agripesca. L’introduzione sarà a cura di Toni Scilla, consigliere nazionale di Agripesca. Gli interventi che si succederanno, come da programma allegato, affronteranno i temi dell’acquacoltura e dei suoi sviluppi, in riferimento alle lagune sarde. “Grazie alla presenza dell’Assessore Satta, affronteremo anche il tema della pesca nelle coste Sarde – dice Mario Serpillo – problema annoso che va assolutamente regolamentato in maniera condivisa, tra Regione, Ministero e Organizzazioni Datoriali della Pesca e Acquacoltura, onde evitare situazioni che rischiano di sfociare in reazioni incontrollate degli stessi pescatori”.

Si parlerà poi dell’allevamento della vongola verace mediterranea e delle ricadute economiche sul territorio di un approccio così trasversale alla materia, cercando di individuare le giuste traiettorie per il futuro. Il tema della transizione ecologica verrà collegato alle esigenze dell’acquacoltura cercando di ipotizzare le più corrette linee di sviluppo.

Gli interventi tecnici saranno conclusi dal dottor Ibba, direttore del servizio pesca e acquacoltura della Regione Sardegna, mentre a Mario Serpillo, presidente nazionale di Agripesca, saranno affidate le conclusioni. Dalle ore 14 avrà luogo lo show cooking ad opera dello chef Cristian Perria, che si concentrerà sulle prelibatezze locali. L’attività fa parte del progetto del PNT pesca 2023 ed è il primo di una serie di convegni che ci saranno (in totale Agripesca ne organizzerà 2 in Sardegna, 2 in Sicilia, 1 a Pescara ed 1 conclusivo a Roma).

Sarà possibile seguire i lavori attraverso la diretta sulla piattaforma digitale Zoom al seguente link: https://bit.ly/3HHN5yk