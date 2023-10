Agricoltura, CAA-Cia: al via pagamento anticipi Pac. Vince lavoro di squadra

Il via libera al pagamento degli anticipi Pac, con l’erogazione di 2,4 miliardi entro 45 giorni a oltre 700 mila aziende agricole, è un grande successo, frutto del lavoro di squadra tra Masaf, Agea, Regioni e Centri di Assistenza Agricola, che mette a disposizione delle aziende liquidità fresca in una fase assai complicata per il settore. Così il CAA-Cia all’uscita dall’incontro di presentazione dedicato al Ministero dell’Agricoltura.

Un risultato che non era scontato, considerando la riforma della Pac e le modifiche dei meccanismi di calcolo -dichiara il CAA-Cia-. Abbiamo lavorato tutti insieme in modo serrato per riuscire a inserire ogni variabile che compone la nuova programmazione, anticipando i controlli satellitari e quelli in campo, per giungere all’obiettivo, ovvero sostenere gli agricoltori non solo con il pagamento del primo pilastro ma anche, per la prima volta, dello sviluppo rurale.

Inoltre, fa sapere il CAA-Cia, questo lavoro di anticipo dei controlli e di consolidamento delle informazioni satellitari consente di affrontare meglio la questione dei recuperi finanziari da parte dell’Ue, mentre per il futuro si sta ragionando con le Regioni su sistemi informatici armonizzati con dati disponibili in tempo reale, un’azione necessaria sia per i pagamenti che per le politiche agricole nazionali ed europee.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente di Cia, Cristiano Fini: “Voglio ringraziare la rete e gli operatori del CAA-Cia per l’impegno e il lavoro costante nel portare a meta l’obiettivo. Questo è un momento molto difficile per l’agricoltura, tra crisi climatiche e fitosanitarie, guerre, inflazione e costi di produzione alti; quindi, l’arrivo degli anticipi Pac rappresenta una grande boccata d’ossigeno per le aziende, che resistono e vanno avanti, ma chiedono anche sostegni e risposte certe, come ribadiremo anche alla nostra manifestazione nazionale, in programma a Roma il 26 ottobre, per dire Non toglieteci il futuro”.