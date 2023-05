Agricoltura. Sottosegretario La Pietra, accordo Masaf-MPS favorirà sviluppo del settore agricolo

“Un miliardo di euro per sostenere gli investimenti e favorire la crescita dell'agricoltura. E' questo l'ammontare economico alla base dell'accordo sottoscritto tra Masaf e MPS. La somma prevista ha una valenza enorme in previsione dello sviluppo del settore che il Governo Meloni intende assicurare negli anni a venire a un comparto che, fin dal giorno del proprio insediamento, l'Esecutivo ha ritenuto strategico per il Paese. La dotazione di un miliardo di euro favorirà l’accesso al credito per la crescita e lo sviluppo di tutto il settore agricolo e supporterà in maniera adeguata i progetti di filiera legati alla realizzazione puntuale del PNRR. Una proficua collaborazione con gli istituti bancari e un lavoro di snellimento della burocrazia che attualmente grava su ogni progetto che gli agricoltori intendono realizzare, sono certo che sapranno rivelarsi strumenti efficaci per lo sviluppo del mondo agricolo che tutti noi auspichiamo e che intendiamo favorire con azioni ed accordi mirati come quello oggi raggiunto tra Masaf e MPS”.

E' quanto dichiara il sottosegretario al Masaf, sen. Patrizio La Pietra