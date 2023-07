Agripesca-UCI. Serpillo: difendiamo la pesca a strascico e la sostenibilità del settore ittico

Il Presidente dell'Unione Coltivatori Italiani e di Agripesca - UCI, Mario Serpillo, esprime profondo rammarico circa la decisione della Commissione europea di non intervenire sulla pesca a strascico; egli ritiene che la scelta avrà gravi conseguenze per il settore ittico nazionale.

Il Presidente sottolinea che, nonostante le proteste degli operatori di tutta Europa, con le marinerie italiane in prima fila, l'Ue ha deciso di procedere con misure drastiche e non del tutto scientificamente fondate, danneggiando così la pesca e mettendo in pericolo un ambito in cui l'Italia è posizionata in prima linea; “la Commissione europea, ignorando completamente la voce dei lavoratori del settore, ha proseguito con un Piano di azione che condurrà alla definitiva scomparsa del segmento della pesca a strascico, con il rischio di colpire gravemente l'intero comparto", le sue parole.

Il Presidente Serpillo evidenzia che, solo in Italia, operano oltre 2000 imbarcazioni dedite alla pesca a strascico, sulle quali lavorano circa 7500 persone che contribuiscono in modo significativo ad un terzo della produzione ittica nazionale, equivalente al 46% del fatturato complessivo del settore.

L'adozione delle misure proposte dalla Commissione europea comporterà la scomparsa di specie come gamberi, scampi, triglie, naselli e sogliole, oltre a tanti piatti tipici della straordinaria tradizione della cucina italiana.

“Per soddisfare le esigenze del mercato, non rimarrà altra scelta se non incrementare le importazioni di prodotti ittici da Paesi al di fuori dell'Unione Europea, dove le regolamentazioni differiscono dalle nostre rigide norme in materia di sicurezza e sostenibilità", avverte Mario Serpillo.

"E' tempo di dire basta a tutto ciò e correggere la direzione di questo percorso insensato che non tiene in alcuna considerazione la sostenibilità sociale, i diritti dei lavoratori, le gravi ricadute economiche, nonché la mortificazione dei consumi e della salubrità alimentare ", conclude il Presidente Mario Serpillo. L'UCI si impegna fermamente a continuare la lotta per difendere gli interessi dei lavoratori del settore ittico e per promuovere pratiche di pesca sostenibile e rispettose dell'ambiente marino auspicando un dialogo costruttivo e l'attenzione alle esigenze delle comunità coinvolte.