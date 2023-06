Agroalimentare, Scordamaglia: inaccettabili i 200 provvedimenti ideologici che Timmermans vuole approvare prima della fine legislatura. VIDEOINTERVISTA

"Abbiamo sottolineato quanto inaccettabile sia che questa commissione sotto guida Timmermans abbia presentato ormai oltre 200 provvedimenti cercando, in questo pochissimo tempo di fine legislatura, di portare a casa norme ideologizzate che non porterà mai più e che quindi sta forzando, affinché provvedimenti assolutamente ideologici vengano anche col ricatto approvati dal parlamento".

Così Luigi Scordamaglia, Consigliere delegato di Filiera Italia, nel corso di una serie di incontri istituzionali a Bruxelles con Ambasciatori, alti dirigenti della Commissione, membri del Gabinetto all’agricoltura e molti parlamentari europei di tutti gli schieramenti.

"Oltre alla direttiva emissioni, alle proposte sui fitofarmaci e sulle Tea, altri due argomenti che abbiamo sollevato riguardano in particolare il packaging e i cibi sintetici e la carne sintetica. Sul packaging abbiamo ancora una volta evidenziato come il regolamento provochi effetti tutti negativi, dal punto di vista economico, distruggendo filiere italiane che hanno puntato con grandi tecnologie ricerca sul riciclo.

Dal punto di vista sociale con la messa a rischio di tantissimi posti di lavoro, ma soprattutto paradossale da un punto di vista ambientale. I dati dimostrano chiaramente come passare dal riciclo dall'uso, voglia dire un enorme consumo di acqua e un enorme consumo di energia ben più di quanto si faccia con il riciclo.

Proposto che si vada verso anche forme di compromesso in cui il riuso riguardi solo quei paesi che non sono stati in grado, come invece l'Italia ha fatto con 7 anni di anticipo, di raggiungere i target di riciclo.

Sulle carni di sintesi abbiamo evidenziato il pericolo che l'eventuale approvazione, attraverso la procedura di novel food, possa portare prodotti che sempre più, grazie studi scientifici che emergono dall'università di Davis in California e da tante altre università, dimostra un impatto ambientale estremamente negativo, fino a 25 volte una emissione di CO2 rispetto alle carni tradizionali e un dramma dal punto di vista salutistico, considerato i grandi quantitativi di ormoni e gli antibiotici vietati zootecnia, che invece vengono utilizzati nella carne di sintesi. Quindi un'unica proposta va approvata, eventualmente dopo esistenza di dati scientifici adeguati e soprattutto attraverso la procedura di approvazione dei farmaci e non del novel food".