Agromafie, Cantone: lotta alla corruzione fondamentale per garantire sicurezza alimentare. VIDEOINTERVISTA

"La lotta alla corruzione negli ultimi anni ha fatto un importante salto di qualità soprattutto dal punto di vista normativo. Come paese siamo dotati di numerosi strumenti, sia dal punto di vita della capacità investigativa penale, sia dal punto di vista della prevenzione. Abbiamo la possibilità di utilizzare intercettazioni con le stesse regole per la criminalità organizzata, oppure utilizzare agenti sotto copertura e avere le stesse attenuanti per i reati di mafia".

Così ad AGRICOLAE Raffaele Cantone, Procuratore della Repubblica a Perugia ed ex presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, che oggi ha partecipato a Bruxelles all'evento per il lancio nella capitale europea dell’Osservatorio sulla criminalità in agricoltura e sul sistema agroalimentare della Coldiretti.

"Se andiamo però sul piano di risultati, questa normativa non ha dato i risultati sperati, perché credo che la lotta alla corruzione ha bisogno di uno scatto culturale, che nell'ultimo periodo nel nostro paese si è fermato: c'è meno interesse sulla questione e questo causa meno attenzione.

Una direttiva europea consentirebbe, innanzitutto, di creare una legislazione analoga in tutti i paesi, ma soprattutto una stabilizzazione: con una forza europea queste regole diventerebbero più cogenti: oggi l'apparato è buono ma non è efficace e queste regole aumenterebbero la capacità. L'Europa l'ha proposta e l'Italia è un po' titubante, speriamo di portarla a casa.

Nell'agroalimentare c'è il tema dei controlli: ci sono tantissimi soldi e tanti aiuti nel settore, ma anche tanti interessi. Servono controlli efficaci, dove si inseriscono i meccanismi corruttivi. Quale potrebbe essere l'effetto disastroso se un controllo sulla salubrità di un alimento venisse considerato positivo e invece non lo fosse? Farebbe entrare nella filiera alimentare un prodotto che non è sano. Combattere la corruzione significa garantire maggior rispetto delle regole in materia di alimenti. Servono interventi sulla professionalità di chi controlla, ma anche una controllo su di loro, trasparenza, maggiore attenzione sui procedimenti: la lotta è fondamentale per la sicurezza alimentare".