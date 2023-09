Alluvione, Figliuolo: grande sinergia istituzionale, ora mettere a sistema risorse. VIDEOINTERVISTA

“La riunione, come già ha detto il Ministro, è stata molto proficua, soprattutto perché c'è una grande sinergia istituzionale, perché poi tutte queste erogazioni andranno messe a sistema.” - Esprime soddisfazione il Generale Figliuolo al termine dell’incontro tenutosi stamane presso il Masaf per determinare tempi e modi dei ristori per l’alluvione dell’Emilia Romagna.

“È chiaro che alla fine tutto dovrà entrare in un perimetro del 100%, così come ha detto il Presidente onorevole Giorgia Meloni. Sostanzialmente noi abbiamo approfittato per fare un punto di situazione, sia nell'ambito del Ministero dell'Agricoltura, sia delle associazioni del mondo agricolo, su cosa abbiamo fatto da quando la struttura commissariale si è installata fino ad oggi e che cosa faremo nel prossimo futuro.

Sostanzialmente il piatto forte è stata l'ordinanza sulle attività produttive che riguarda sia il mondo agricolo, sia le imprese non agricole. Parliamo di circa 16.000 imprese che saranno coinvolte, di cui un po' più della metà rappresentano il settore agricolo. Sostanzialmente l'ordinanza è quasi conclusa, l'abbiamo presentata alle confederazioni nazionali, ma noi l'abbiamo scritta tenendo conto davvero delle esigenze del territorio, quindi la Regione Emilia-Romagna e tutte le indicazioni che sono venute dal mondo imprenditoriale, in questo caso dalle associazioni agricole. A mio avviso c'è stata molta condivisione, poi è chiaro che la perfezione non esiste, quindi questa ordinanza deve andare celermente in attuazione, poi se ci sono dei casi particolari che non sono stati presi in considerazione faremo successive ordinanze.

Però io sono molto confidente che avrà davvero una buona eco questa ordinanza e sostanzialmente all'atto dell'istruttoria, quando arriverà la pratica istruita, noi erogheremo immediatamente 20.000 euro e dopodiché per le imprese che sono in un range di ristori di 40.000 euro andremo, una volta che arrivano tutti i titoli, quindi le fatture, a chiudere la partita erogando il complemento a ristoro completo.

Per le aziende che invece hanno dei danni superiori, sostanzialmente potremmo procedere in due modi, in funzione delle risorse in quel momento a disposizione, ovvero dando subito un acconto dei 20.000 euro e poi chiudendo quando arrivano le fatture. Questo è molto importante per noi, avere queste domande intendo, perché ci faranno capire poi realmente qual è il perimetro finanziario che bisogna andare a ristorare, atteso che faremo il ristoro completo e questo poi mi darà modo di chiedere ulteriori risorse laddove ce ne fosse bisogno.

Noi in questo momento abbiamo 600 milioni di euro in parte corrente, considerate che cominceremo a ristorare, io ritengo, come ha detto anche il Presidente Meloni, da fine novembre perché la piattaforma informatica che noi stiamo utilizzando è la stessa del sisma chiamata Sfinge, quindi la regione deve adattarla alle nuove esigenze di questa ordinanza che è molto complessa e che è diversa dal sisma.

Ritengo che un'ordinanza così complessa sull'alluvione sia qualcosa di veramente nuovo. Anche gli schemi di domanda sono state fatti ad hoc dalla struttura e per semplificare queste domande non avranno ulteriori controlli, mentre ovviamente le perizie asseverate sì.

Per cui quando arriveranno le domande poi ci sarà l'istruttore, il Comune validerà l'istruttoria, le manderà alla struttura commissariale e il commissario procederà ai titoli di rimborso. Noi ovviamente vogliamo fare nel più breve tempo possibile perché ci rendiamo conto che in questo momento c'è gente che sta patendo danni dall'alluvione. Però come ha detto il Ministro Lollobrigida ci sono altri tipi di ristori che stanno arrivando su altri canali a brevissimo."