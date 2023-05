Alluvione, Lollobrigida: pacchetto emergenza 100 milioni per fondo Agricat. Con Ismea forme finanziamento a tasso zero. VIDEOINTERVISTA

"Si tratta di un pacchetto particolarmente impattante quello deliberato dal Consiglio dei Ministri dedicato all'alluvione, che stanzia quasi 2 miliardi, cifra superare a quella annunciata e che ha visto la partecipazione di tutti i ministeri per la loro quota parte. Anche io ho provato a fare tutto quello che era possibile in questa prima fase".

Così ad AGRICOLAE Francesco Lollobrigida, ministro Masaf, a margine dell'evento Extravergine e Sostenibilità organizzato a Roma.

"Poi si passerà ad una fase di ricostruzione, dopo quella di emergenza, una volta che verranno calcolati i danni, per avere una quantificazione esatta di quello che l'alluvione a portato in particolare alle piante.

Si è intervenuto un po' su tutto, dalla garanzia per la forza lavoro, a quelle per le professionalità e le imprese. Abbiamo stanziato 100 milioni per incrementare il fondo Agricat e quindi dare un primo ristoro attraverso il modello assicurativo. Poi abbiamo stanziato un fondo di 75 milioni per l'innovazione tecnologica dedicati all'Emilia-Romagna come priorità. Abbiamo inoltre sospeso tutti gli oneri e tutti i pagamenti, tutte le incombenze che è impossibile affrontare da chi è stato coinvolto.

Abbiamo inoltre dato mandato all'Ismea di cercare tutti gli interventi possibili, tra cui delle forme di finanziamento per la tenuta delle imprese, che possono essere a tasso zero. Non abbiamo perso un minuto e anche dopo aver lavorato per trovare le risorse, abbiamo dato il via ad una serie di procedure per il presente. Stiamo però ragionando su come migliorare l'ambiente, smettendo di approcciarlo pensando che l'uomo non sia utile ma di contrasto, secondo una visione ideologica che è stata devastante. Si torna ad ampliare la possibilità di pulire gli alvei dei fiumi, si lavora per ampliare i poteri del commissario dell'acqua per razionalizzare le risorse idriche, così da garantire un deflusso più rapido delle acque".