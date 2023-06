Assemblea Federvini, Lollobrigida: siamo sotto attacco, puntano a standardizzazione del cibo senza sostenibilità

“Il vino da da traino agli altri prodotti italiani, ricordo che noi emergiamo all’estero e veniamo riconosciuti come simbolo della qualità. Siamo sotto attacco su questo punto, gli altri puntano alla standardizzazione del cibo, senza guardare alla sostenibilità ambientale e economica”.

Così Francesco Lollobrigida, ministro Masaf, in occasione dell’assemblea pubblica di Federvini.

“Per il 2024 ci auguriamo un cambio di passo dell’Europa, con meno posizioni ideologiche. Fino ad oggi non siamo stati avvantaggiati in Ue, ma vedo una unità trasversale in Italia, soprattutto sui legittimi interessi del paese.

La diminuzione dell’uso dei pesticidi è un esempio. Gli avrò farmaci non vanno cancellati con data certa senza aver soluzioni alternative. La conseguenza è una contrazione della produzione, che sarà compensata da paesi terzi che non applicano i nostri criteri di sicurezza.

In Europa abbiamo tentato di contrastare questa aggressione, non vogliamo etichettature che nascondano, ma che raccontano come produciamo, in modo trasparente. Per questo vogliamo dare libertà alle persone su cosa scegliere al momento dell’acquisto.

Sono preoccupato per l’Irlanda, per il problema dell’ alcolismo, ma serve educazione alimentare. Il vino non è solo alcool, ma un fattore di benessere psicologico e di convivialità.

C’è poi la questione packaging. Il contenitore, per il vino, fa parte della promozione. Sul vino non siamo soli, ma siamo insieme ad altri paesi come Francia e Spagna. Saremo attivi con qualsiasi azione per la tutela della produzione di eccellenza come il vino”, conclude Lollobrigida.