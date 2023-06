Assemblea Federvini, Tajani: comparto vitivinicolo centrale per il nostro sistema economico

"Il comparto vitivinicolo è centrale nel nostro sistema economico e per le nostre esportazioni. Le migliaia di imprese sono protagoniste del sistema Italia e motori di crescita, lavoro e coesione sociale. Il ministero punta a valorizzare le filiere produttive italiane, come quelle del vino. Si tratta di una diplomazia della crescita che mira a portare più Italia nel mondo, frutto di un impegno colare delle componenti del nostro paese. Le imprese che operano nei territori, custodi delle nostre eccellenze, hanno un ruolo chiave nella promozione integrata. La diplomazia della crescita infatti è concepita con la aziende, vere ambasciatrici. Per sostenere il settore abbiamo diversi strumenti, come fierie, saloni, misure di finanza agevolata, iniziative di promozione e come la rassegna della settimana della cucina italiana nel mondo. Come Farnesina abbiamo messo a disposizione un pacchetto di 705 milioni di euro per la ripresa del tessuto produttivo dopo l'alluvione. Sosteniamo le nostre aziende anche in Ue per tutelare il comparto alimentare nei negoziati intra ed extra Ue. Sull'etichettatura per le bevande alcoliche ci stiamo impegnando sulla difesa del settore, in ottica di un consumo moderato".

Così Antonio Tajani, ministro degli Esteri, in un videomessaggio in occasione dell'assemblea pubblica di Federvini in programma a Roma.