Bilancio Ue 2024, budget a 189,3 mld. Alla politica agricola comune 53,8 mld. 2,4 mld ad ambiente e clima. I documenti

Sfiora quasi i 190 miliardi il bilancio proposto dalla Commissione europea per il 2024. Più precisamente 189,3 miliardi di euro integrati da circa 113 miliardi di euro di pagamenti per sovvenzioni nell'ambito di NextGenerationEU, lo strumento dell'UE per la ripresa post-pandemia. “La loro potenza di fuoco combinata continuerà a guidare la ripresa economica in corso in Europa e a creare posti di lavoro, rafforzando nel contempo l'autonomia strategica dell'Europa”, ha scritto la Commissione Ue.

“La bozza di bilancio 2024 indirizza i fondi dove possono fare la differenza, in linea con le esigenze di ripresa più cruciali degli Stati membri dell'Ue e dei nostri partner in tutto il mondo. Il finanziamento contribuirà a modernizzare e rafforzare la nostra Unione, promuovendo le transizioni verde e digitale, creando posti di lavoro e rafforzando il ruolo dell'Europa nel mondo”, ha spiegato ancora Commissione Ue.

Per far fronte alle varie altre priorità dell'Ue, la Commissione propone di assegnare i seguenti importi alle varie priorità della Commissione (in impegni): 53,8 miliardi di euro per la politica agricola comune e 1,1 miliardi di euro per il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, per gli agricoltori e i pescatori europei, ma anche per rafforzare la resilienza dei settori agroalimentare e della pesca e per fornire il necessario margine di manovra in caso di crisi gestione;

47,9 miliardi di euro per lo sviluppo regionale e la coesione a sostegno della coesione economica, sociale e territoriale, nonché infrastrutture a sostegno della transizione verde e progetti prioritari dell'Unione;

15,8 miliardi di euro per sostenere i nostri partner e interessi nel mondo, di cui 11,4 miliardi di euro nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale (NDICI — Europa globale), 2,1 miliardi di euro per lo strumento di assistenza preadesione (IPA) III) e 1,7 miliardi di euro per gli aiuti umanitari (HUMA);

13,6 miliardi di euro per la ricerca e l'innovazione, di cui 12,8 miliardi per Horizon Europa, il programma faro di ricerca dell'Unione. Il progetto di bilancio include anche il finanziamento dell'European Chips Act nell'ambito di Orizzonte Europa e attraverso la riassegnazione da altri programmi;

4,6 miliardi di euro per gli investimenti strategici europei, di cui 2,7 miliardi di euro per il meccanismo per collegare l'Europa per migliorare le infrastrutture transfrontaliere, 1,3 miliardi di euro per il programma Europa digitale per plasmare il futuro digitale dell'Unione e 348 milioni di euro per InvestEU per le priorità fondamentali ( ricerca e innovazione, doppia transizione verde e digitale, settore sanitario e tecnologie strategiche):

2,1 miliardi di euro per la spesa dedicata allo spazio, principalmente per il Programma spaziale europeo, che riunirà l'azione dell'Unione in questo ambito strategico.

10,3 miliardi di euro per le persone, la coesione sociale e i valori, di cui 3,96 miliardi di euro per l'aumento degli oneri finanziari per NGEU (da tenere sotto stretto controllo), 3,7 miliardi di euro Erasmus+ per creare opportunità di istruzione e mobilità per le persone, 332 milioni di euro per sostenere artisti e creatori in tutta Europa e 215 milioni di euro per promuovere giustizia, diritti e valori.

2,4 miliardi di euro per l'ambiente e l'azione per il clima, di cui 745 milioni di euro per il programma LIFE a sostegno della mitigazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici e 1,5 miliardi di euro per il Just Transition Fund per garantire che la transizione verde funzioni per tutti;

2,2 miliardi di euro per la protezione delle nostre frontiere, di cui 1,1 miliardi di euro per il Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF) e 874 milioni di euro (contributo totale dell'UE) per l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex);

1,7 miliardi di euro per la spesa legata alla migrazione , di cui 1,5 miliardi di euro a sostegno di migranti e richiedenti asilo in linea con i nostri valori e le nostre priorità;

1,6 miliardi di euro per affrontare le sfide della difesa , di cui 638 milioni di euro per sostenere lo sviluppo delle capacità e la ricerca nell'ambito del Fondo europeo per la difesa (FES), 241 milioni di euro per sostenere la mobilità militare, 260 milioni di euro per il nuovo strumento di difesa a breve termine (EDIRPA) e 343 milioni di euro per sostenere la produzione di munizioni;

947 milioni di euro per garantire il funzionamento del mercato unico, di cui 602 milioni di euro per il programma per il mercato unico e 200 milioni di euro per attività antifrode, fiscali e doganali;

754 milioni di euro per EU4Health per garantire una risposta sanitaria globale alle esigenze delle persone, nonché 230 milioni di euro per il meccanismo unionale di protezione civile (rescEU) per poter fornire rapidamente assistenza operativa in caso di crisi;

726 milioni di euro per la sicurezza, di cui 315 milioni per il Fondo sicurezza interna (ISF), che combatterà il terrorismo, la radicalizzazione, la criminalità organizzata e la criminalità informatica;

213 milioni di euro per connessioni satellitari sicure nell'ambito del nuovo programma di connettività sicura dell'Unione.

