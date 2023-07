Bracconaggio ittico: UCI – Agripesca, sulla discussione del Ddl in Commissione al Senato

Il Presidente dell’UCI - Unione Coltivatori Italiani e di Agripesca, Mario Serpillo, si è espresso in favore dell’istituzione di regole nazionali univoche per contrastare il bracconaggio ittico, in relazione al Ddl S.316 in discussione ieri innanzi alla IX Commissione del Senato, Agricoltura e Produzione Alimentare.

Il Presidente ha evidenziato che il bracconaggio ha causato gravi danni al settore della pesca professionale e continua a minacciare il mercato ittico, creando una concorrenza sleale in termini di prezzi e mancanza di servizi conformi alle norme vigenti.

Mario Serpillo ha osservato che gran parte delle disposizioni contenute nel Ddl S. 316 sono già presenti nelle normative attualmente in vigore; pertanto, risulta di fondamentale importanza che vengano applicate in modo più stringente. “L'inasprimento delle pene previsto nel Ddl - ha commentato – rappresenta comunque un passo avanti nella giusta direzione". In aggiunta, il Presidente ha evidenziato l'importanza di affrontare il bracconaggio anche nelle acque interne, egualmente insidiate dalla pesca di frodo; per contrastarlo efficacemente è necessario anche scoraggiare l’attività illegale nelle sue diverse forme”.

Il leader dell’UCI - Unione Coltivatori Italiani e di Agripesca spiega che nella lotta al bracconaggio risulta determinante l'adozione di regole uniformi per tutte le regioni italiane. “Soltanto in tal modo verrebbe praticamente annullato il fenomeno del bracconaggio. Attualmente, le normative incerte e differenziate tra le diverse regioni creano spazi di manovra che favoriscono la pesca illegale.” È’ necessario eliminare alla radice qualunque margine di incertezza, nella definizione di regole e dispositivi di controllo per un mercato unico di riferimento, valido in tutte le regioni, per la commercializzazione dei prodotti ittici.

Il rappresentante di UCI – Unione Coltivatori Italiani e di Agripesca ha concluso la dichiarazione sottolineando che in Italia mancano, oltre a delle norme univoche, anche strutture di controllo, diffuse uniformemente su tutto il territorio, necessarie per contrastare il bracconaggio ittico.

