Confagricoltura Donna Lazio. Prosegue con grande successo la promozione del libro “Le Grandi Chef in una Ricetta”

Confagricoltura Donna Lazio ha presentato, il 26 giugno a Roma, presso la sede della Banca Popolare del Cassinate, il progetto di Confagricoltura Donna che ha portato alla realizzazione del libro “Le Grandi Chef in una Ricetta”, che celebra il connubio tra alta cucina e agricoltura, sottolineando il ruolo fondamentale delle donne in entrambi i settori.

"Questo progetto è un grande esempio di successo raggiunto grazie alla volontà delle imprenditrici agricole capaci di fare rete utilizzando le proprie risorse e competenze per realizzare un progetto di donne a sostegno delle donne". Con queste parole Orsola Balducci, presidente di Confagricoltura Donna Lazio, ha aperto l'incontro

organizzato da Confagricoltura donna Lazio, che si è svolto presso la sede della Banca popolare del Cassinate a Roma, uno degli sponsor del libro, dove il presidente Vincenzo Formisano ha accolto le imprenditrici intervenute per l'occasione. Presenti le tre presidenti delle province, Alessandra Atorino (Frosinone), Viviana Broglio (Roma), Desiree Nieves (Viterbo-Rieti), che nei loro interventi hanno affrontato i vari temi legati all'imprenditoria femminile, come la parità di genere, la sostenibilità, la ricerca, l'innovazione e l'accesso al credito. L’evento volto a valorizzare i prodotti agricoli del territorio, ha visto la partecipazione della chef stellata Cristina Bowerman che ha contribuito con la realizzazione dei suoi ravioli “Arlecchino” a fare del libro una eccellenza.

Il ricavato delle vendite dei libri sarà devoluto alla Onlus “Vite Senza Paura“, fondata da Maria Grazia Cucinotta, che sostiene le donne vittime di violenza, rappresentata ieri dalla dottoressa Silvana Ardovino che ha illustrato il prezioso lavoro svolto dalla Onlus e ha ribadito l'importanza di iniziative come questa a sostegno delle loro attività solidali ringraziando Confagricoltura Donna per l'attenzione dimostrata.

La manifestazione ha visto la partecipazione di molte relatrici esperte in vari settori, tra cui Daniela Carla’ (alto dirigente del Ministero del lavoro-INAIL e promotrice di Noi Rete Donne), Marina Di Muzio (delegata Confagricoltura a Bruxelles), Livia Malcangio (presidente Agriturist Roma) e Maria Pinto, delegata per il Lazio per il progetto del libro, che si è impegnata a coordinare l'iniziativa, dimostrando che Il lavoro di squadra divide i compiti e moltiplica il successo.