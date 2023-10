Copagri, La Pietra (Masaf): necessario sviluppare filiera agricola. Accordi di filiera centrali. VIDEOINTERVISTA

"Al di là degli aiuti che sono importanti in momenti di crisi come quelli che stiamo attraversando, dicendo ciò penso al problema che sicuramente la guerra in Israele ci potrà comportare nelle prossime settimane e spero che si risolva chiaramente nel miglior modo possibile, il prima possibile" - dichiara il Sottosegretario del Ministero dell'Agricoltura Patrizio La Pietra.

"È però altrettanto vero che dobbiamo cambiare anche un pochino passo, dobbiamo cominciare a pensare anche a come sviluppare la filiera agricola. Per esempio un elemento che io ritengo importante sono gli accordi di filiera, un tema su cui possiamo confrontarci per capire come poterli impostare, come poter dare loro sicuramente più valenza. Penso per esempio al problema del grano duro, ne cito uno che vale per altri, in cui gli accordi di filiera sono finalizzati solo intorno al 15% di tutta la produzione nazionale. Io penso che se riuscissimo ad ampliare questo strumento e ampliarlo anche a tutti gli altri settori potremmo garantire non solo la qualità ma anche la redditività lungo tutto il percorso della filiera. È uno strumento per quanto ci riguarda importante e su cui ci stiamo impegnando."