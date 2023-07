Crea, Pezzotti: Tea fondamentali, Crea protagonista nella ricerca e sperimentazione. Mio mandato molto sfidante. VIDEOINTERVISTA

"E' un mandato molto sfidante, molto difficile." - così il neo commissario del Crea Mario Pezzotti all'incontro di Roma dedicato al "Pane Nostro".

"Innanzitutto è un mandato di conoscenza e poi sulla base della conoscenza si costruirà una visione a lungo termine in cui bisognerà ben capire la definizione della funzione del supporto della ricerca, il mandato di agenzia che potrebbe avere il Crea verso il Ministero e le opportunità che ci sono nella definizione dei ruoli all'interno dell'Ente che possono essere distinte e quindi devono essere valutate in maniera diversa.

Sono qui per conoscere, sono qui per approfondire e poi capirò qual è l'indirizzo. Ma sicuramente sarà un indirizzo verso un'evoluzione a lungo termine di un ente che è fondamentale per la ricerca agraria italiana, per supportare le manovre e gli indirizzi politici, ma soprattutto per rispettare il valore dei ricercatori e di tutti coloro che lavorano all'interno dell'ente che ha una storia e un ruolo nel Paese che è di fondamentale importanza per il futuro.

Un futuro di transizione ecologica, di valorizzazione dell'agricoltura e della sostenibilità dell'agricoltura in un contesto mondiale che ci vede e ci deve vedere sempre più protagonisti soprattutto nel Mediterraneo e con le nostre produzioni, ma anche con la nostra capacità di evolvere attraverso processi di ricerca e di trasferimento tecnologico.

Per le TEA, le tecnologie di evoluzioni assistite, il Crea ha una serie di centri che hanno esperienza. C'è stato un progetto biotech che ha sviluppato conoscenze e ha tentato di realizzare prototipi utili per il futuro della agricoltura, soprattutto per quanto riguarda gli stress biotici e abiotici e la sostenibilità in agricoltura.

Dobbiamo fare in modo che il Crea sia assolutamente primo protagonista insieme con tutti i centri di ricerca italiani ed europei nella realizzazione dello studio e della sperimentazione con le Tea di queste piante che possono cambiare il valore dell'agricoltura nel nostro Paese. Il Crea è al primo posto perché comunque il CREA ha anche tutta una serie di strutture che consentirebbero di poter realizzare per primi la sperimentazione in piena parità. "