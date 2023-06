Dal 10 all’11 giugno a Roma al Meeting della Fraternità, Grana Padano abbraccia la cultura della fratellanza

Il Consorzio di Tutela del Formaggio Grana Padano partecipa al meeting mondiale sulla Fraternità umana, dal titolo «Not alone» (#notalone) che si terrà il prossimo 10 giugno in piazza San Pietro e in contemporanea in altre otto piazze del mondo.

In collaborazione a Coldiretti e Campagna Amica, il formaggio DOP più consumato al mondo ha aderito all’evento organizzato dalla Fondazione Fratelli tutti, che si ispira all’Enciclica Fratelli i cui tre verbi basilari sono: partecipare, restituire e diffondere.

Per promuovere insieme una cultura della fratellanza e della pace, anche mediante la distribuzione di barrette di formaggio nei cestini donati ai più bisognosi e come prodotto per la preparazione delle pietanze che verranno offerte a persone provenienti da tutto il mondo, il Grana Padano sarà presente al Villaggio Coldiretti, allestito in via della Conciliazione e in Piazza San Pietro.

Il presidente del Consorzio, Renato Zaghini, ha voluto annunciare l’adesione del Grana Padano all’evento con queste parole: “La cultura della fratellanza e della solidarietà appartiene al DNA del formaggio Grana Padano, che, come è noto, viene inventato nell’abbazia di Chiaravalle dalla maestria dei monaci Cistercensi intorno all’anno Mille. Nasce per conservare il latte e per sfamare la popolazione anche durante l’inverno o nei periodi di carestia. Saremo a Roma nei prossimi giorni, accanto alla Chiesa e allo Stato Pontificio, per condividere e diffondere nuove esperienze di fraternità e in segno di tutela dei più bisognosi.”

Del Consorzio Tutela Grana Padano fanno parte 129 aziende di lavorazione, che gestiscono 142 caseifici produttivi, 149 stagionatori e 200 preconfezionatori.

Nel 2022 la produzione è stata di 5.212.103 forme, pari a 202.051,4 tonnellate, trasformando circa 2,752 milioni di tonnellate di latte munto in 3.835 stalle. L’intera filiera produttiva del prodotto a denominazione d’origine protetta più consumato nel mondo conta così su 50mila persone coinvolte.

Nel quadrimestre gennaio – aprile 2023 sono state lavorate 2.060.135 forme con un aumento del 5,21%. rispetto ai primi quattro mesi dell’anno precedente.

In crescita anche l’export, che nel 2022 ha segnato un +6,19% rispetto al 2021 con 2.363.706 forme esportate, pari a circa il 47% del totale delle forme marchiate.

Nel 2022 la produzione lorda vendibile di formaggio stagionato alla consegna franco punto vendita è stata di 1,7 milioni di euro, che al consumo è salita a 3,2 milioni di euro, di cui 1.550.000.000 in Italia e 1.650.000.000 all’estero.

Queste performance lo rendono il formaggio DOP più consumato nel mondo.

Dal 1954 il Consorzio Tutela Grana Padano garantisce il rispetto della ricetta tradizionale e la sua alta qualità riconoscibile e ritrovabile in ogni singola forma prodotta. Il 24 aprile 2002 un decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha riconosciuto al Consorzio le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi a Grana Padano nella sua natura di prodotto DOP, ovvero a Denominazione di Origine Protetta.

Presidente del Consorzio è Renato Zaghini, affiancato dal vice presidente vicario Giuseppe Ambrosi, dal vice presidente Attilio Zanetti e dal tesoriere Valter Giacomelli. Direttore generale è Stefano Berni, direttore amministrativo Carlo Costa.