E. Romagna protagonista a Macfrut 2023: Innovazione, competitività e sostenibilità al centro delle azioni della Regione

Apertura per Macfrut, la fiera internazionale dell’ortofrutta che compie 40 anni e prende il via oggi a Rimini assieme a Fieravicola.

Alla cerimonia di inaugurazione stamattina hanno partecipato il ministro per l’Agricoltura e Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi oltre a numerosi rappresentanti di istituzioni, ente fiera e associazioni agricole.

Un settore, quello dell’ortofrutta, che nel 2022 ha generato in Emilia-Romagna una produzione lorda vendibile di 1,2 miliardi di euro, su una superficie coltivata di 56 mila ettari. Ed è caratterizzato da un forte processo di aggregazione: circa il 50% dei produttori regionali aderisce a un’organizzazione di produttori, a fronte di una media nazionale ed europea del 35-40%.

Questo si riflette anche sulle opportunità colte dalla programmazione europea: la Regione Emilia-Romagna attraverso il sistema europeo dell’Organizzazione Comune di Mercato ha garantito alle Organizzazioni dei produttori 160 milioni di euro di contributi nel corso del 2022.

“L’ortofrutta rappresenta un grande patrimonio economico e sociale- ha commentato l’assessore Alessio Mammi-, una delle filiere che contribuisce di più sul piano occupazionale e che ogni giorno porta cibo di qualità sulle nostre tavole. Oggi più che mai serve un piano strategico che garantisca il mantenimento di produzioni di qualità e il reddito degli agricoltori, senza il quale non ci può essere sostenibilità economica e sociale”.

“Il sistema frutticolo- ha proseguito- sta attraversando una fase strutturale difficile, dovuta soprattutto agli effetti dei cambiamenti climatici,le fitopatie e il problema idrico. Vogliamo riportare all’attenzione del Governo i cinque punti per il rilancio ortofrutticolo, condivisi nella Consulta agricola regionale: difesa attiva e contrasto alle fitopatie, innovazione nei criteri assicurativi, rinnovo varietale, abbassamento del costo del lavoro, promozione sui mercati internazionali”.

La Regione a Macfrut

Da oggi fino a venerdì 5 maggio, presso il padiglione della Regione Emilia-Romagna (D5-031) saranno tre giornate di eventi, incontri, percorsi formativi e degustazioni di prodotti Dop e Igp ortofrutticoli.

Le iniziative toccheranno il ruolo dei consorzi di tutela di Dop e Igp dell’ortofrutta e le strategie per affrontare le fitopatie anche attraverso il controllo biologico.

Un’attenzione particolare sarà rivolta alla formazione con i percorsi degli Istituti tecnici del territorio per la valorizzazione di frutta e verdura Dop e Igp. A Macfrut quest’anno debutta anche il castagno con aziende in rappresentanza dell'intera filiera, dalla produzione e difesa fitosanitaria, fino alla raccolta e confezionamento.

Infine focus sui progetti a supporto delle aziende agricole per affrontare i cambiamenti climatici e sulle iniziative con il Banco alimentare per i ritiri di mercato a distribuzione gratuita contro lo spreco alimentare.