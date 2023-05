Energia motore dell’oggi e del domani: il nuovo appuntamento di Creafuturo. Energia & co: un’analisi del sentimento nei media

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

Il tema delle energie rinnovabili associato all’agricoltura è ancora poco trattato dai media e, in ogni caso, in maniera poco approfondita. Ciononostante, però, percezione e feeling sono positivi. Scopriamone di più insieme ai nostri esperti Marco Vassallo e Giuliano Gabrieli (Ufficio di Statistica del CREA Politiche e Bioeconomia)

La ricerca effettuata: il metodo

L’analisi proposta in questo numero cerca di approfondire il contenuto e il sentimento dei testi pubblicati su Twitter da parte di alcuni media italiani1 sul tema dell’energia associata al settore agricolo (come, ad esempio, il biogas, le biomasse, la bioenergia e l’agri-voltaico) nel periodo che intercorre dal 01/09/2022 all’ 08/01/2023.

Per estrapolare su Twitter quei tweet specifici riguardanti l’energia associata al settore agricolo sono state inserite alcune chiavi di ricerca basate su due livelli, generale e specifico per il settore agricolo come segue:

tweet che contengono almeno 1 termine considerato generale come: “energia”, “energetica”, “energetico”, eolico”, “voltaico”, “rinnovabile”, “rinnovabili”, “alternativa”, “fonti”, “fossile”, “fossili”;

tweet che contengono almeno 1 termine considerato specifico come: “biogas”, “biomasse”, “bioenergia”, “agri-fotovoltaico”, “agrifotovoltaico”, “green-deal”, “agrivoltaico”, “agri-voltaico”, “agroenergetico”, “agro-energetico”, “agro-energetiche”, “agroenergie”, “fotovoltaico”, “agrisolare”.

La raccolta (vedi Tabella 1a) secondo le chiavi di ricerca impostate ha consentito di individuare 1.980 tweet (1,7% su un totale di 113.568 tweet postati dai profili selezionati nel periodo 01 settembre 2022 – 08 gennaio 2023 con in media circa 1.646 tweet per profilo e circa 880 tweet al giorno) identificabili con la tematica generale. Inoltre, di questi, solo 38 possiedono un contenuto chiaramente riconoscibile all’ambito “agro-energetico”. Per quanto riguarda la tipologia di media che ha maggiormente trattato il tema emergono principalmente i quotidiani, seguiti dalle televisioni ed in ultimo i settimanali, sia per l’ambito generale che agricolo (vedi Tabella 1b). E’ da rilevare che la tematica dell’energia in agricoltura viene trattata in netta minoranza dai media generalisti rispetto alla problematica dell’energia in generale. Dalla Tabella 1b si evince che il 29% (i.e., 20/69) degli account monitorati ha postato almeno un tweet sulla produzione di energia in ambito agricolo, mentre tale percentuale sale al 92,7% (i.e., 64/69) se si considera un ambito generale.

TIPOUTENTE CAMPIONEDI RIFERIMENTO PRODUZIONEDI ENERGIA GENERALE AGRICOLTURA FREQ FREQ(%) FREQ FREQ(%) FREQ FREQ(%) Quotidiani 64.495 56,8 908 45,9 19 50,0 Settimanali 5.175 4,6 42 2,1 4 10,5 Televisioni 43.898 38,7 1.030 52,0 15 39,5 Totale 113.568 100,0 1.980 100,0 38 100,0

Tabella 1a – Numero di tweet raccolti per tipologia di media e tematica

Fonte: elaborazioni CREA-PB

TIPOUTENTE CAMPIONEDI RIFERIMENTO PRODUZIONEDI ENERGIA GENERALE AGRICOLTURA FREQ FREQ(%) FREQ FREQ(%) FREQ FREQ(%) Quotidiani 24 34,8 23 35,9 9 45,0 Settimanali 4 5,8 3 4,7 2 10,0 Televisioni 41 59,4 38 59,4 9 45,0 Totale 69 100,0 64 100,0 20 100,0

Tabella 1b – Numero di profili per tipologia di media e tematica

Fonte: elaborazioni CREA-PB

Risulta significativa la totale assenza nei tweet raccolti della parola chiave green deal, che conferma come la misura di politica europea riguardo la transizione ecologica non venga mai utilizzata nei confronti di un pubblico di massa.

Risultati dell’analisi del sentimento (i.e., Sentiment Analysis).

