Energia motore dell’oggi e del domani: il nuovo appuntamento di Creafuturo. Idrogeno, Intervista a Giuseppe Corti, Direttore CREA Agricoltura e Ambiente

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

La crisi climatica che stiamo affrontando ci impone sempre più di raggiungere zero emissioni di anidride carbonica (CO2), obiettivo questo da centrare attraverso una radicale trasformazione, non solo dei sistemi economici, ma soprattutto del modo in cui produciamo e consumiamo energia. In altre parole, la transizione ecologica passa inevitabilmente attraverso la transizione energetica.

In questo processo, un ruolo chiave è giocato dall’idrogeno verde, la variante pulita dell’idrogeno, un gas non presente in natura e prodotto a partire dall’elettrolisi dell’acqua, usando energia elettrica derivante da fonti rinnovabili come il fotovoltaico, l’eolico o l’idroelettrico. L’uso di questo gas a scopo di combustibile produce energia e vapore acqueo, senza generare effetti inquinanti, rappresentando pertanto una valida alternativa ai combustibili fossili.

Ma non tutto l’idrogeno è sostenibile. Ne parliamo con Giuseppe Corti, Direttore CREA Agricoltura e Ambiente.

1. Idrogeno come fonte energetica: pro e contro

È una fonte energetica pulita, perché l’unico residuo della combustione dell’idrogeno è l’acqua e non ha altre emissioni. Sembrerebbe essere, quindi, la panacea di tutti i problemi, ma in realtà presenta anche alcuni elementi negativi, che riguardano la sua produzione. Si può ottenere, infatti, in diversi modi: o da petrolio e/o carbone, ma ha un’impronta energetica

molto consistente; o da metano, dalla cui molecola ne derivano 2 di idrogeno, risultando quindi apparentemente vantaggioso, ma sorgono 2 domande: come è stato prodotto il metano di

partenza? E quale input energetico è stato utilizzato per produrre idrogeno dal metano? O, infine, un’altra possibilità è ottenere idrogeno a partire dall’acqua, ma con un input energetico così elevato da renderlo negativo ai fini del bilancio energetico, poiché di fatto si impiega la stessa

quantità di energia, se non addirittura maggiore, di quella che si ottiene. Con l’aggiunta che, essendo l’idrogeno un gas infiammabile, non può entrare in contatto con l’ossigeno e, quindi, bisogna prevedere di stoccarlo in contenitori appositi di acciaio, cioè bombole, molto grandi e pesanti, che a loro volta aggiungono un ulteriore impatto energetico per la produzione e il trasporto.

2. Perché se ne parla tanto?

Se ne parla tanto perché è una novità, che implica innovazione tecnologica, ed è pulito e non inquina, perché, come dicevo prima, emette solo acqua. Il problema, però, è che non inquina lì dove viene prodotto, ma per ottenerlo cosa è successo? E per imbottigliarlo? Quali sono i costi energetici necessari? Se ne parla tanto per mancanza di informazioni complete e approfondite, ma se si scende nel dettaglio e in profondità sugli anelli del processo produttivo, allora emergono risvolti negativi. Non so se esista “La Soluzione”, sicuramente, però, una delle soluzioni alla questione energetica è, innegabilmente, ridurre i consumi in maniera intelligente e con l’uso di nuove tecnologie, senza andare alla ricerca di nuove sorgenti di energia che compiano il “miracolo”.

3. Qual è la stima di costi/benefici?

Il bilancio economico è simile al bilancio ambientale e i costi/benefici circa si equivalgono. Se rimaniamo nell’ambito della produzione di idrogeno a partire da petrolio/carbone o da metano o da acqua, dovremmo concludere che il gioco non valga la candela, perché per ottenere 10 spendo comunque 10, se non 11, per produrre, alle fine, meno inquinanti per un ordine di grandezza 10, ma ho generato all’inizio del processo, comunque, più inquinanti per un ordine di grandezza 10 o 11. Pesando, quindi, i pro e i contro sembrerebbe non essere vantaggioso, ma una soluzione è stata individuata, producendo idrogeno a partire dall’alcol o meglio da una soluzione idroalcolica.

