Export: Gusmeroli (Lega), indagine conoscitiva base Progetto di legge valorizzazione del Made in Italy

“L’Italia è un Paese di eccellenze, è necessario mettere in atto politiche strategiche e lungimiranti a tutela e a sostegno del Made in Italy. Il documento che la commissione Attività produttive della Camera approverà domani, in bozza ai partiti da due settimane, sintesi del significativo lavoro di indagine conoscitiva sul Made in Italy in cui si sono audite decine e decine di realtà economiche, sarà il punto di partenza della Proposta di legge che andrà giovedì in Consiglio dei Ministri”.

Così Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera, responsabile dell’unità fisco del dipartimento Economia della Lega, intervenendo durante la presentazione dell’Osservatorio CNA Export 2023.

“Il mondo dell’Artigianato e quello delle PMI hanno bisogno di affacciarsi all’estero per trovare ‘autostrade’ di lavoro e crescita che valorizzino i prodotti del Made in Italy, tutelandoli al contempo da contraffazione e italian sounding, fenomeni che sottraggono alla nostra economia decine di miliardi di euro. Chi accetta la sfida dell’export non deve ritrovarsi scottato. È il momento di mettere in campo piani di sviluppo efficaci ed efficienti, e soprattutto di fare squadra”.