Fedagripesca, Cataudella: Pesca a strascico, armonizzare ambiente e necessità economiche. VIDEOINTERVISTA

“Un piano d'azione è necessario, nel senso che è chiaro che la condizione degli ecosistemi marini domanda interventi urgenti, così come c'è consapevolezza che lo strascico è un'attività fortemente impattante.

La riflessione che qui si è posta è che la pianificazione spaziale del mare, degli spazi marini, potrebbe aiutare molto a identificare ulteriormente la presenza degli habitat sensibili, la presenza delle aree marine intoccabili per definizione e l'ampliamento forse anche di altre aree protette dove intervenire sulla riduzione dello strascico o l'eliminazione dello strascico e attuare una politica di pianificazione territoriale in cui i pescatori a strascico siano più attori dell'utilizzo dei loro spazi.”

Così Stefano Cataudella – Professore emerito di ecologia applicata in occasione del workshop "La pesca nelle politiche alimentari: il caso aperto della pesca a strascico", organizzato a Roma da Fedagripesca.

“Per fare un'esemplificazione grande è chiaro che dopo decine e decine di anni di attività a strascico i fondali, le comunità sono cambiate, ci sta una grande alterazione di questi sistemi e se si ritiene che questa attività economica debba essere mantenuta, bisogna assolutamente intervenire, cambiare le strategie e dare più spazio a una pianificazione territoriale che sia utile a pescatori e a ecosistemi. Il tema che emerge non è soltanto di tipo ambientale, è di tipo sociale e di tipo economico e di tipo legato anche all'approvvigionamento.

Un'ultima considerazione fatta è quella che gran parte del pesce che noi importiamo è pescato con pesca traino in giro per il mondo. Noi arriveremo ad importare su questa direzione la gran parte se non la totalità del pesce che consumiamo e a questo punto esporteremo gli impatti dello strascico anche meno responsabili del nostro in altri geografie ma questa non vuole essere una scusa. In sintesi: lo strascico è un'attività fortemente impattante, c'è stata un'evoluzione di alcuni fondali soggetti a questo forte stress, l'adattamento è la serie di specie che oggi sono le specie pescabili.

Probabilmente pianificando meglio gli spazi, facendo delle rotazioni ulteriori dell'attività, salvando ancor più gli spazi più sensibili seppur consentiti, si potrà ottenere una politica più realistica e un'applicazione più utile per la sostenibilità dello strascico, ma con la partecipazione dei pescatori. Come nella piccola pesca, abbiamo lavorato per anni per cercare di attivare una cogestione in giro per il mondo, in cui loro diventano attori dei loro spazi.

Secondo me, ma questo è un parere del tutto personale, c'è anche un conflitto a livello comunitario forte tra chi si occupa magari più di pesca, attività economiche pur con visioni restrittive e di misure diciamo tecniche strette e chi si occupa esclusivamente di ambiente in una percezione magari realistica utile, ma poco coerente con le necessità socio economica. "