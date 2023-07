Fenix, Lollobrigida: Lavorare per generazioni future. Italia prima a dire no a fake food. La Pesca? tutelare mare e imprese. Immigrazione sia premiante e legale

"Lavorare per generazioni future preparate a politica e amore per l'Italia". Il ministro delle Politiche agricole e della Sovranità alimentare affronta molti temi dal palco di Fenix, la festa della gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d'Italia.

“Dobbiamo lavorare per avere generazioni preparate ad affrontare il tema della politica basandosi su valori di riferimento, su un grande amore per questa nostra Italia, sulla capacità di guardare ai grandi principi e battersi per questi. Momenti come questo sono un grande stimolo. I ragazzi devono discutere di quelle che devono essere le prospettive per il futuro. È il miglior modo per dare un senso ad una politica alta".

Ma Lollobrigida ha parlato anche di immigrazione, pesca e carne sintetica.

"Si è detto orgoglioso che l'Italia sia stato - basandosi sul principio di precauzione, la linea guida da sempre dell'Italia nel perseguire la qualità e nel garantire la sicurezza alimentare [-ndr] - il primo Paese a vietarne produzione, commercializzazione e l'importazione".

Poi la pesca, sulla quale l'Italia ha votato contro nelle conclusioni del Consiglio europeo sul Pacchetto Pesca: ridurre le imbarcarzioni da pesca per il ministro delle Politiche agricole e della Sovranità alimentare è un errore in quanto - ha spiegato il ministro dal palco di Fenix - "per ogni nave disarmata in Italia che inquinava 1 ne veniva allestita una in Turchia, Egitto o Tunisia che inquina 10". Danneggiando così l'economia delle imprese e al contempo l'ambiente e il mare.

Infine il tema dell'immigrazione: "le nostre imprese hanno bisogno della forza lavoro che viene dai migranti, ma l'immigrazione deve essere legale, altrimenti si genera caos e disordine" ha spiegato il ministro."La destra italiana ha teso una mano all'Africa e vuole metterla nelle condizioni di produrre e poter garantire autosufficienza alimentare". Non solo: "anche mettere i propri prodotti a disposizione degli altri Paesi". "Dobbiamo puntare a far sviluppare l'Africa".

L'immigrazione deve essere premiante sia per il Paese che ospita che per il Paese di provenienza quando il migrante deciderà di tornare.