Festival sviluppo sostenibile, Vaccari: sbagliato parlare di spreco d’acqua in agricoltura, concetto vecchio. VIDEOINTERVISTA

"L'altro giorno a Macfrut, la più grande rassegna italiana di Frutticoltura, il CREA, insieme a ANBI e al Canale Emiliano Romagnolo, la grande autostrada dell'acqua della Pianura Padana, abbiamo firmato un accordo per unire le forze e migliorare le nostre conoscenze per un uso sempre più efficace dell'acqua".

Così ad AGRICOLAE Stefano Vaccari, direttore del CREA, in occasione del Festival dello sviluppo sostenibile presentato a Roma presso la Società Geografica Italiana.

"Noi dobbiamo passare dal concetto di spreco dell'acqua in agricoltura, che è un concetto vecchio, al concetto di usare l'acqua che serve. L'agricoltura non spreca acqua, l'acqua che l'agricoltura investe rimane nel terreno, entra nelle piante e rimane nei frutti. Noi vogliamo usare l'acqua nel migliore dei modi possibili. Sappiamo che è una risorsa finita, che non è eterna, ma sappiamo anche che se la usiamo bene, questa acqua ci torna. In una giornata come oggi quindi della sostenibilità e della gestione sostenibile crea vuol dare il messaggio che la conoscenza tecnica e la ricerca possono aiutare tutti ad usare al meglio l'acqua per quello che effettivamente serve: per le produzioni agricole".