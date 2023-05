Florovivaismo, La Pietra: Una legge quadro per tutto il comparto nel giro di pochi mesi. VIDEOINTERVISTA

“Stiamo correndo ai ripari (rispetto ad un lungo ritardo accumulato negli anni, ndr) proprio presentando questo disegno delega al Governo: il che significa, praticamente, riuscire nel giro di alcuni mesi a portare a casa dei provvedimenti legislativi che possano finalmente dare un inquadramento a tutto il settore. C'è stato un tentativo nella scorsa legislatura tramite l'iter parlamentare, ma purtroppo quel tipo di percorso certe volte è estremamente lungo.”

Così il sottosegretario Masaf Patrizio La Pietra a margine dell’incontro svoltosi al Masaf sul comparto florovivaistico.

“Noi invece abbiamo bisogno di velocizzare, anche sulla base dell'esperienza avuta nella scorsa legislatura: tanti elementi, tante situazioni sono già state analizzate, e dunque abbiamo sicuramente le conoscenze e la possibilità di fare questo decreto e conseguentemente permettere al comparto di avere una legge quadro nel giro di pochi mesi. Per quanto riguarda la nostra competenza, stiamo inserendo nei principi della legge delega il concetto del vivaismo forestale. Come dicevo in conferenza stampa noi avevamo un sistema di vivaismo forestale molto importante in Italia, che purtroppo è stato negli anni abbandonato. Per ripristinarlo abbiamo bisogno di tante piante forestali, e dobbiamo trovare dei meccanismi che possano mettere in collaborazione il pubblico (cioè quello che è rimasto del vivaismo forestale) con il privato, in maniera tale da poter sopperire alla richiesta di piante che abbiamo che sono necessarie anche per affrontare i cambiamenti climatici”.