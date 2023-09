Foreste 4.0, Crea: tutte le novità della ricerca per la selvicoltura di precisione

Innovazione tecnologica, tracciabilità, monitoraggio, database, sistemi DSS di pianificazione e gestione forestale per una filiera sempre più sostenibile e competitiva. Di questo e molto altro ancora si discuteràil 15 settembre in occasione dell’evento Selvicoltura di precisione: concetti teorici e applicazioni pratiche, organizzato dal CREA Foreste e Legno, nell’ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale ed in collaborazione con la Fondazione Edmund Mach, l’Ordine Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Trento e l’Associazione Forestale del Trentino. Un appuntamento che intende sia fornire conoscenze di base sulla precision forestry sia presentare soluzioniinnovative e tecnologicamente avanzate, messe a punto nell’ambito del programma di ricerca Agridigit(finanziato dal MASAF per sviluppare un sistema di conoscenze, basato su approccio integrato di applicazione di tecnologie digitali di precisione - elettroniche, meccatroniche, informatiche, telecomunicazione) a supporto delle attività professionali, imprenditoriali e amministrative del settore primario. Una intera giornata dedicata alle foreste 4.0, con relazioni al mattino e attività dimostrative il pomeriggio, per toccare con mano i prodotti della ricerca.

Aprirà i lavori Piermaria Corona, Direttore centro Foreste e Legno; interverranno per il CREA: Marcello Donatelli, CREA Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari; Walter Mattioli, CREA Foreste e Legno;Emanuele Presutti Saba, CREA Foreste e Legno; Simone Figorilli/Francesco Tocci/Simone Vasta, CREA Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari; Nicola Puletti, CREA Foreste e Legno; Alessandro Alivernini, CREA Foreste e Legno; Vincenzo Civitarese, CREA Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari; Corrado Costa/Simone Figorilli, CREA Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari. Damiano Gianelle,ricercatore FEM, presenterà una applicazione innovativa di monitoraggio ecosistemico a livello di singoli alberi. A chiudere la giornata Mario Pezzotti, Commissario CREA e Dirigente FEM CRI.

Per gli iscritti agli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, la Giornata di Studio è valida ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi (0.53 crediti) in base al Regolamento per la Formazione permanente approvato dal CONAF con Delibera n. 55 del 02.10.2009.